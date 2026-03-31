劇場に見に行きたい「4月公開の海外映画」ランキング！ 『俺たちのアナコンダ』を抑えた2作品は？
All About ニュース編集部は3月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「4月公開の映画」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「劇場に見に行きたい『4月公開の海外映画』」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
3位には、『俺たちのアナコンダ』がランクインしました。
同作は、1997年公開の映画『アナコンダ』のリメイクに挑む映画オタクの中年コンビが本物の巨大蛇に遭遇するコメディー映画。ジャック・ブラックとポール・ラッドがダブル主演を務め、南米アマゾンを舞台に映画愛あふれる場面や爆笑シーンが楽しめます。
アンケート回答者からは、「ジュマンジが好きでその時出ていた俳優が出ているから」（20代女性／奈良県）、「アメリカで大ヒットした映画が日本で公開だから気になるから」（30代女性／兵庫県）、「笑えるのが確定しているから。ただ面白いだけではなくて、緊迫感もありそうで映像・音をひっくるめて必ず劇場で見たいと思っているから」（30代男性／富山県）などの理由があがりました。
1位は同率で2作がランクイン。1つ目は、4Kリマスター版で公開される『パリから来た殺し屋』です。
1972年製作のフランス・イタリア・アメリカ合作のクライム・サスペンスが、半世紀以上を経て公開。主演は、2022年のこの世を去ったフランスの名優ジャン＝ルイ・トランティニャンです。ロサンゼルスを舞台にした異邦人による孤独な逃亡劇が描かれており、長年日本未公開だった知る人ぞ知る傑作が劇場で蘇ります。
回答者からは、「名作を再びスクリーンで見られるのは素晴らしいことだし楽しみ」（50代女性／神奈川県）、「4kで見れて尚且つ題名からどんな映画か知ってみたいという興味から見てみたいなと思いました」（30代女性／広島県）、「サスペンスものが好きなことや、内容がスリル満点で面白そうだからです」（20代女性／東京都）といった声が寄せられました。
もう1つの1位は、『ザ・ブライド！』です。
4月3日公開の同作は、アイルランド出身の俳優・ジェシー・バックリーが主演。1930年代のシカゴを舞台に、孤独な怪物フランケンシュタインと、墓場からよみがえった花嫁・ブライドが繰り広げる愛と破壊の逃避行が描かれています。2人を待ち受ける運命に注目が集まります。
アンケートでは、「スリリングなストーリーと映像美に惹かれ、劇場で迫力を体感したいからです」（30代女性／愛知県）、「独特な世界観とダークなラブストーリーがどんな展開になるのか気になるから」（10代男性／埼玉県）、「クリスチャンベールが好きだから」（30代女性／福岡県）、「あらすじを読んで興味があったから。あと好きな女優が出演しているから」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
3位：『俺たちのアナコンダ』／20票
3位には、『俺たちのアナコンダ』がランクインしました。
同作は、1997年公開の映画『アナコンダ』のリメイクに挑む映画オタクの中年コンビが本物の巨大蛇に遭遇するコメディー映画。ジャック・ブラックとポール・ラッドがダブル主演を務め、南米アマゾンを舞台に映画愛あふれる場面や爆笑シーンが楽しめます。
同率1位：『パリから来た殺し屋 4K』／29票
1位は同率で2作がランクイン。1つ目は、4Kリマスター版で公開される『パリから来た殺し屋』です。
1972年製作のフランス・イタリア・アメリカ合作のクライム・サスペンスが、半世紀以上を経て公開。主演は、2022年のこの世を去ったフランスの名優ジャン＝ルイ・トランティニャンです。ロサンゼルスを舞台にした異邦人による孤独な逃亡劇が描かれており、長年日本未公開だった知る人ぞ知る傑作が劇場で蘇ります。
回答者からは、「名作を再びスクリーンで見られるのは素晴らしいことだし楽しみ」（50代女性／神奈川県）、「4kで見れて尚且つ題名からどんな映画か知ってみたいという興味から見てみたいなと思いました」（30代女性／広島県）、「サスペンスものが好きなことや、内容がスリル満点で面白そうだからです」（20代女性／東京都）といった声が寄せられました。
同率1位：『ザ・ブライド！』／29票
もう1つの1位は、『ザ・ブライド！』です。
4月3日公開の同作は、アイルランド出身の俳優・ジェシー・バックリーが主演。1930年代のシカゴを舞台に、孤独な怪物フランケンシュタインと、墓場からよみがえった花嫁・ブライドが繰り広げる愛と破壊の逃避行が描かれています。2人を待ち受ける運命に注目が集まります。
アンケートでは、「スリリングなストーリーと映像美に惹かれ、劇場で迫力を体感したいからです」（30代女性／愛知県）、「独特な世界観とダークなラブストーリーがどんな展開になるのか気になるから」（10代男性／埼玉県）、「クリスチャンベールが好きだから」（30代女性／福岡県）、「あらすじを読んで興味があったから。あと好きな女優が出演しているから」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)