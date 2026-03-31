

郵便局アプリイメージ

郵便局アプリは、郵便局のサービスを“いつでも・どこでも”利用できるよう開発した、日本郵政グループのアプリ。「リアル」と「デジタル」をシームレスにつなぎ、幅広い世代・地域の消費者にとって簡単で、分かりやすく、手軽に利用できるアプリとなるよう開発。そして、郵便局アプリは今年3月（提供開始から2年半）に1000万ダウンロードを突破した。

2023年10月のリリース以来、郵便局の消費者の利用頻度が特に高い、「送る」「受け取る」機能を中心に、機能拡充や改善を重ねている。アプリストアでは、「ライフスタイル」カテゴリの無料アプリランキングにおいて、App Storeで第2位、Google Playストアで第2位（3月19日時点）と、多くの消費者から高い評価を得ている。

新生活に便利でお得な機能として、「e転居」は、郵便局アプリから転居届（引っ越し時の郵便物などの転送のための届出）の申し込みが可能。忙しい引っ越し準備の最中でも、24時間いつでもどこでも、最短5分で申し込みを完了することができる。





また、引っ越しにともなう荷物や、離れた家族に荷物を“お得”に送る「ゆうパックスマホ割」では、郵便局アプリで依頼主や届け先の氏名・住所などを入力し、送り状を作成後、クレジットカードで事前決済を済ませると、ゆうパックの基本運賃が180円割引になる。

なお、料金はゆうパック基本運賃から1個あたり180円割引となる。郵便局・ファミロッカー・PUDOステーションから荷物を発送する場合のみ利用できる。「持込割引」「同一あて先割引」および「複数口割引」は適用されない。カード事前決済による発送の場合のみ対象となる。

さらに、3月31日まで「ゆうパックスーパーチャンス ゆうパックスマホ割で郵便局に持ち込むと今なら200円引き」とのこと。キャンペーンにおいて、対象期間中に使用したゆうパックスマホ割の割引額を、通常の180円から＋20円とし、200円としている。

また税込100円につき、ゆうゆうポイントを1ポイント貯めることができる。引っ越しや仕送りなど、荷物を送る機会が増える新生活に、お得に利用できる。

近年、国内では企業のポイントプログラムが乱立している。キャッシュレス決済の進展や、意識的にポイントを貯めようとする消費者動向の変化から、ポイント発行額は年々増加傾向にある。矢野経済研究所は、2029年度の同発行額が3.4兆円に成長すると予測。市民権を得た「ポイ活」市場は、馴染みのある楽天ポイントやVポイント、dポイント、PayPayポイントといった「共通ポイント」の競争が激化する一方で今、「ハウスポイント」が注目を集めている。

「ハウスポイント」は、その名の通り企業が発行する独自のポイントサービスで、トヨタ自動車が今年（2026年）本格参入するなど、各社で導入が広がっている。今や「ポイ活」は、日々の暮らしをポイントに換える時代に突入しており、「コーヒーを飲むだけ（スターバックス）」「歩くだけ（三菱UFJ銀行）」で、「ハウスポイント」を貯めることができる。物価高で節約志向が強まるなか、消費者は「ハウスポイント」を知るだけで、「共通ポイント」と合わせて家計の足しにすることできる。

こうした中、「ゆうパック」を送ることでゆうゆうポイントを貯めることができる郵便局アプリでは3月19日に新機能をリリースし、郵便局の営業時間などの最新情報が分かるようになった。日頃から郵便局を利用する消費者にますます便利に使えるアプリになっている。

今後も郵便局アプリは新機能のリリースを予定しており、消費者にとってより利便性の高いアプリへと進化していく。

郵便局アプリ＝https://www.lp.jpapp.pf.japanpost.jp/