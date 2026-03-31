3月31日、熊本市の陸上自衛隊・健軍駐屯地に、反撃能力がある長射程ミサイルが国内で初めて配備されました。

【写真を見る】「反撃能力がある長射程ミサイル」国内初配備 名称改め「25式地対艦誘導弾」に 熊本・健軍駐屯地前で反対派が抗議

記者「健軍駐屯地の門の前にはバリケードが設置され、警察が出動する事態となっています。物々しい雰囲気です」

防衛省は3月31日、長射程ミサイルを配備し、名称を「12式地対艦誘導弾能力向上型」から「25式地対艦誘導弾」に改めました。

この長射程ミサイルは、反撃能力がある国産のミサイルで、射程は1000kmを超え、中国本土の一部も入ります。

防衛省は配備の理由について「相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力を高める」としていますが、「熊本が攻撃対象になる」として、配備撤回を求める人たちが抗議文を手渡しました。

平和を求め軍拡を許さない女たちの会・熊本 海北由希子事務局長「今のこのタイミングで健軍駐屯地に配備するということが、海外からどのように見えるか。そのことを考えれば分かるでしょう。今じゃないです」