◇MLB ホワイトソックス9-4マーリンズ(日本時間31日、ローンデポ・パーク)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が敵地でのマーリンズ戦に2番指名打者で出場。4試合連続ホームランとはなりませんでしたが、1安打を放ち、チームも4戦目で今季初勝利となりました。

0-0の3回、7番のエベルソン・ペレイラ選手が二塁打を放つと、2アウトから1番のミゲル・バルガス選手が先制のタイムリー。続く村上選手が3塁線へボテボテのゴロも全力疾走で内野安打。4試合連続安打で好機を広げると、3番のオースティン・ヘイズ選手がライトへの3ランを放ち、一挙4得点を奪います。

さらに4回には2本のヒットと死球で満塁とすると、バルガス選手のグランドスラムでさらに4点を追加。村上選手はその後3打席凡退となりますが、チームは9-4で勝利。開幕4戦目で今季初勝利となり、村上選手は「最高ですね、嬉しいです」と勝利を喜びました。

開幕戦のメジャーデビューから3試合連続ホームランだった村上選手は、4戦連発とはなりませんでしたが、5打数1安打で4試合連続安打。日米通算250号まであと1本となっており、次戦に期待がかかります。