ファッション評論家のドン小西氏（75）が31日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。咽頭がん闘病をテレビ初告白した。

30日、都内で番組の取材に応じた小西氏は「今日から、咽頭がんの放射線治療がきょうから2カ月始まっちゃうんですよ。今日、初日です」と告白。「やっぱり今日からってなると、ちょっと焦るというか、ビビるというか、ビクビクというか、まあ、頑張りますよ」とコメント。「終わったあかつきには、また素晴らしいことがいっぱいあるだろうって、やっていきますよ」と前を向いた。

さらに番組では今月25日に、小西氏が終の棲家として建てた軽井沢の2億円豪邸でロングインタビュー。

これまでの人生を振り返りつつ、「今年は運よくリノベーションする、なんかそんな年だと思っているの」と語った小西氏。「凄いよ、俺って。だって1月早々に心臓弁膜症の手術。そしたらたまたま運よく、心臓の弁膜症の手術の検査の時に膀胱（ぼうこう）がんが見つかって。2月に膀胱がんの摘出手術をしました」と明かした。

「そしてなんと今度は咽頭の部分。ここにがんが見つかった。あと足の巻き爪も気になるし、もうやることいっぱいだよ、今年は」と笑いを交えて告白。

とはいえ、「放射線治療を1月半。完治するのは間違いないから、僕は」といたって前向き。「こんな生き方をしたっていう歴史の1ページを残しておきたいし、生きまくるよ。生きて、生きて、生きまくる。これ大事でしょ」と話した。

放射線の初日治療後、番組にメッセージを寄せた小西氏は15周年を迎えた番組を祝福しつつ「約1月半、一生懸命頑張って、回復します。そして戻って参りますのでね、ぜひ今度は5月の中旬ぐらい。スタジオに行きますからね。よろしくお願いします」と呼びかけた。