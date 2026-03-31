【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは３０日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はロッキーズ戦に７番三塁で先発し、九回に２試合連続で日米通算２５０号となるソロ本塁打を放ち、３打数１安打１打点だった。

ロッキーズは菅野が先発で今季初登板し、４回２／３を１失点で勝ち負けはつかず。試合はロッキーズが１４―５で勝った。

一人はエース、もう一人は４番打者として巨人を支えた２人が、米国の地で対峙（たいじ）した。メジャー２年目のロッキーズ・菅野、今季から大リーグでプレーするブルージェイズの岡本が真っ向勝負を繰り広げた。

初対戦は二回二死走者なしの場面。カウント２―２から岡本が初めてバットを振った高めの直球はファウルに。続くボールでフルカウントとなった７球目。菅野はやや高めのカットボールで空を切らせた。

五回の攻防も見応えがあった。菅野はこの日最速の９４・８マイル（約１５２・６キロ）を投げ込むなど気迫十分の投球。岡本もファウルで粘り、最後は外のボール球を見極めて四球を選んだ。

３６歳の菅野と２９歳の岡本。ともにドラフト１位で入団し、巨人の看板選手に成長した。プロ入りは２年しか違わないが、岡本は「僕が入団した頃からエースで、大先輩。ジャイアンツといえば菅野さんというイメージ」と敬意を払う。

互いに負けられないとの思いも持って臨んだ一戦で、今回は菅野が先輩の貫禄を見せた。ファンにとっても忘れられない試合になったはずだ。（平沢祐）