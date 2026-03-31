映画『ハリー・ポッター』シリーズでドラコ・マルフォイ役を演じたトム・フェルトンが、ハリー・ポッター役のダニエル・ラドクリフに『ハリポタ』ゆかりのプレゼントを贈ったことを明かした。米ポッドキャスト「」で、その裏側を語っている。

フェルトンは2025年11月より、ブロードウェイ舞台版『ハリー・ポッターと呪いの子』でドラコ役を再演中。2026年3月12日には、元共演者で盟友のラドクリフによる一人芝居『Every Brilliant Thing（原題）』がブロードウェイで開幕した。

ラドクリフの初日公演にあわせて、祝いの品を用意したというフェルトン。「花を送るのが慣例」としつつ、「ダニエルが花を喜ぶはずがないと分かっていたし、僕たちイギリス人はからかうことが好きなんです」と語る。

そこで『呪いの子』でハリー役を務めるジョン・スケリーのアイデアをもとに、「ダニエルに、彼自身の杖（ハリーの杖）で作った“杖の花束”を贈る」ことになったそう。「ジョンは贈り物として名案だと思っていたけど、僕には分かっていました。ダニエルは、僕がからかっていることに絶対気づくだろう、と」。

プレゼントには、こんなメッセージも添えたという。「親愛なる相棒へ、今夜は頑張って。もし上手くいかなかったら、これを取り出せばいい。愛をこめて、ドラコ」。ポッドキャスト収録時点で「彼（ラドクリフ）から返事は来ていない」としつつ、「ニヤリと笑ってくれてたらいいな」と語っている。

『ハリー・ポッター』劇中では対立関係にあったが、私生活では親しい関係が続いている二人。フェルトンは『呪いの子』への出演を決めた背景に、トニー賞受賞者であるラドクリフの活躍があったこともいる。ラドクリフの舞台の開幕前には、二人が熱いハグを交わす写真もされていた。

この投稿をInstagramで見る

フェルトンは、2026年5月10日まで舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』に出演。ラドクリフの舞台『Every Brilliant Thing』は5月24日までブロードウェイで上演予定だ。

Source: