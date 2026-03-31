ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は３０日（日本時間３１日）に本拠地トロントでのロッキーズ戦に「７番・三塁」で先発出場し、９回に２試合連続、日米通算２５０号となるソロ本塁打を放ち、３打数１安打１打点だった。チームは５―１４で大敗し、開幕からの連勝は３でストップした。

岡本が２戦連発、日米通算２５０号の区切りの一発を放ったのは４―１４の９回一死無走者だった。右腕ドーランダーの初球、真ん中低めの９９・２マイル（約１５９・７キロ）のフォーシームを豪快に振り抜くと角度３６度、打球速度１０７・７マイル（約１７３・３キロ）で中堅後方へ一直線。余裕をもって打球を見ていたが、フェンス最上部に当たってボールがグラウンドに戻って来たのを見て、スピードを上げ、三塁へ到達した。

ここで審判員がリプレー検証を行った結果、判定は本塁打に変更された。２試合連続の２号ソロは飛距離３９９フィート（約１２１・６メートル）だった。巨人で２４８本塁打を放っていた岡本はこれで日米通算２５０号となった。デビュー戦から３戦連発で同じく王手を賭けていたホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）がこの日のマーリンズ戦では不発だったため、ひと足早く達成した。

巨人のエースと４番対決がメジャーで実現した。相手先発は巨人の先輩・菅野智之投手（３６）だ。注目の初対決は２回二死無走者は高低内外を使われ、フルカウントからの７球目、真ん中高めの９０・７マイル（約１４６キロ）のツーシームに空振り三振だった。

２度目の対決は１―２の５回先頭。フルカウントから２球ファウルで粘った８球目、外角低めの９０・３マイル（約１４５・３キロ）のフォーシームを見逃し、四球となった。ＡＢＳチャレンジを求められたが、判定は変わらず一塁に歩いた。

１―９の７回一死無走者は３番手の右腕ドーランダーと対戦し、カウント１―２からの４球目、外角高めの９９・３マイル（約１５９・８キロ）のフォーシームにバットは空を切った。

菅野は１点リードの３回二死にスプリンガーに真ん中低めのカットボールを左中間に運ばれたが、失点はこの１点だけ。勝利投手の権利まであと一死だった２―１の５回二死二塁、打者スプリンガーの場面で交代となったが、４回２／３を２安打１失点、４三振２四球と仕事は果たし、開幕３連敗のチームの今季初勝利に貢献した。