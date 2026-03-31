大分名物“とり天”が味わえる「大分とり天定食」販売　「だんご汁」付き定食も【やよい軒】

定食レストランのやよい軒は、2026年4月7日（火）から、大分名物を取り入れた新商品を販売する。※文中価格は全て税込表記

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ラインナップは、「大分とり天定食」「大分とり天とだんご汁の定食」「だんご汁（単品）」。

とり天は鶏もも肉を使用し、揚げたてのサクッとした食感が特徴。「ぽん酢」と「ねりからし」で味わう、大分ならではの食べ方が楽しめる。さっぱりとしたぽん酢に、ねりからしの辛味がアクセントとなり、最後まで飽きのこない味わいに仕上げた。

「だんご汁」は、大分の麦味噌を使った味噌仕立ての郷土料理。もちもちとした平たいだんごに、大根・人参・ごぼう・玉ねぎ・豚肉を合わせ、具だくさんの一杯に仕立てている。柚子胡椒を加えることで、味の変化も楽しめる。

大分名物“とり天”を楽しむ定食「大分とり天定食」「大分とり天とだんご汁の定食」発売

〈商品概要〉

【商品名・価格】

●大分とり天定食 960円

●大分とり天とだんご汁の定食 1,190円

※テイクアウト：大分とり天 ごはん・みそ汁付 960円

●だんご汁(単品) 470円 / だんご汁変更 370円

【発売日】

2026年4月7日(火)

【発売店舗】

全国の「やよい軒」374店舗