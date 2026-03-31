辻希美ファミリー「散歩がてらお花見」家族4ショットに反響「夢空ちゃんのカメラ目線が可愛すぎ」「ほのぼのしてて癒される」
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の杉浦太陽が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美と2人の子どもとの花見ショットを公開した。
【写真】45歳5児のパパタレ「夢空ちゃんのカメラ目線が可愛すぎ」お花見4ショット公開
杉浦は「散歩がてらお花見」とコメント。桜並木の歩道で第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこ紐で抱っこしている辻とベンチに座った自身、その横でピースサインをして愛犬のリードを持っている三男の幸空（こあ）くんの家族ショットを公開した。
また、同日に辻も自身のInstagramストーリーズを更新し、花見ショット2枚を公開。「お散歩がてらプチ（桜の絵文字）」「明日から天気悪くなるから散っちゃうかな…涙」と記している。
この投稿に、ファンからは「絵に描いたような幸せ家族」「仲良し」「ほのぼのしてて癒される」「素敵なファミリー」「夢空ちゃんのカメラ目線が可愛すぎ」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳5児のパパタレ「夢空ちゃんのカメラ目線が可愛すぎ」お花見4ショット公開
◆杉浦太陽＆辻希美夫妻、子ども2人と花見
杉浦は「散歩がてらお花見」とコメント。桜並木の歩道で第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこ紐で抱っこしている辻とベンチに座った自身、その横でピースサインをして愛犬のリードを持っている三男の幸空（こあ）くんの家族ショットを公開した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絵に描いたような幸せ家族」「仲良し」「ほのぼのしてて癒される」「素敵なファミリー」「夢空ちゃんのカメラ目線が可愛すぎ」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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