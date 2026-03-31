

科学探査船タラ号 ©Maéva Bardy / Fondation Tara Océan

海洋研究と海洋保全に取り組むタラ オセアン財団（フランス・パリ）が運営する科学探査船「タラ号」が2026年4月、8年ぶりに来日します。香川県の高松港に4月24日から26日まで寄港し、三豊市の粟島沖に26日から27日にかけて停泊します。

タラ オセアン財団の日本支部、タラ オセアン ジャパンは香川県三豊市と2019年に環境教育の連携協定を締結しました。三豊市の粟島に活動拠点を持ち、アート展やさまざまな環境教育イベントを開催しています。

タラ号は今回、日本全国の沿岸海域のマイクロプラスチックの調査結果を周知するため、日本に寄港します。

高松港で、「アーティストによる作品展示」が24日午後2時～午後7時、25日午前10時～午後6時、26日午前10時～午後2時に行われます。

寄港セレモニー（事前申し込み不要）が25日午前9時～、船上見学（事前申し込み必要）が25日午後3時30分～、出港セレモニー（事前申し込み不要）が26日午後9時～予定しています。