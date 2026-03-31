俳優窪塚洋介（46）が31日、都内で行われたデンマーク発のe−BIKEブランド「MATE．BIKE」の記者発表会に登壇した。

同ブランドのアンバサダー、いち自転車ユーザーとして、4月1日から新たに導入される道路交通法について学んだ。同法が改正され、自転車に「交通反則通告制度（青切符）」が適用される。16歳以上が行った自転車の反則行為に対して反則金が科されるようになり、該当する行為の種類は100項目を超える。

クイズ形式で基本的な要素を勉強し、「これが交通安全や豊かな人生のきっかけになったらいいですね」と発するも、「完璧に把握できているかというと…これを機に学びたいと思います」と口にした。

昨今の自転車マナーについて感じたことを聞かれると、「8歳の娘と一緒に自転車で走っている時に、『危ないなこいつ』みたいな運転をしてくる人もいる」といい、「事故の可能性を少しでも遠ざけることを考えると、ルールが必要」と真剣に話した。

最後に、「明日の法改正をより良くなるためのきっかけにして、皆で守ることでより快適に、より楽しく乗るためのものに。すぐには全部が頭に入らないかもしれないけど、意識を変えていっていければ」と呼びかけた。