俳優窪塚洋介（46）が31日、都内で行われたデンマーク発のe−BIKEブランド「MATE．BIKE」の記者発表会に登壇した。

21年から同ブランドのアンバサダーを務めており、「5、6年前に、仲間がコペンハーゲンからバイクを持ってきた」ことが触れるきっかけだったという。「疲れないし、乗っていて楽しい。移動の手段だと思いがちだったけど、道中が楽しくなる」といい、魅力を「スタイリッシュ、エンジョイですね」と表現した。

「娘が自転車に乗れるようになったので、家族でご飯を食べに行くときに乗ります」と楽しんでいることも明かした。

息子で俳優の窪塚愛流（22）も同ブランドの自転車を愛用しているといい、「高校の通学で使っていました。快適そうでしたね」と笑った。

4月1日から道路交通法が改正され、自転車にも「交通反則通告制度（青切符）」が適用される。16歳以上が行った自転車の反則行為に対して反則金が科されるようになり、該当する行為の種類は100項目を超える。

クイズ形式で基礎的な要素を学び、「これを機に学びたいと思います」と口にした。