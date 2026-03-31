総務省は、現在は認められていない同一県内の複数のテレビ局の経営統合を容認する方針だ。

テレビ離れや人口減少などで地方を中心にテレビ局の経営が悪化しており、経営統合によって経営基盤の強化につなげる狙いがある。

３１日に開かれる総務省の有識者会議で、同一県内のテレビ局の経営統合を認める取りまとめ案が提示される。案が正式にまとまれば、総務省は省令改正の手続きに着手する。林総務相はこの日の閣議後記者会見で「（有識者会議の）取りまとめを踏まえつつ、必要な取り組みを進めていく」と話した。

たとえば、同一県内にある２局が合併したり、持ち株会社をつくって両局がその傘下に入ることを想定している。放送設備などを共有することなどでコスト削減が可能になる一方、番組制作の資金確保につながると期待される。経営統合後も、それぞれのチャンネルは維持される見込みだ。

テレビ局に適用される「マスメディア集中排除原則」は特定の事業者による複数局の支配を制限している。現行制度では、異なる地域の局同士の経営統合は特例として認められる一方、同一地域内での統合は原則として認められていない。