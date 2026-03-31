女優本田翼（33）が、30日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。自宅のゴミ捨て事情を明かした。

この日はインドア派の芸能人が集まり「やっぱり家が好き」と題したトーク企画を放送。あのは「ゴミ箱のサイズって限界あるじゃないですか。そこに日常で食べたりなんだりして捨てていくと一瞬でたまっちゃうから、ゴミ箱いらなくない？ってなるじゃん」と、ゴミ箱がすぐに満杯になるため必要性を感じていないと語った。

またあのが「ゴミ袋をそのまま使ってるの。ゴミ箱なくて。でも見栄えは悪い。どうしたらいいんだ」と悩ましげすると、本田は「めっちゃ分かる！うちもない」と自身の家にもゴミ箱を置いていないと告白。進行のさらば青春の光森田哲矢が「じゃあゴミ袋があるってこと？」と驚くと、「はい」とさらりと語った。

あのが「ゴミ袋ちょく。そのまま置いてる、僕も」と同調すると、本田も「ちょっとドアではさんだりして。棚とか。今って、例えばこういう台のところにテープでピッって袋付けられるやつあるから、洗面台とかはそういうのにしちゃってる」と明かしていた。