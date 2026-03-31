2025年は第二次世界大戦の終結から80年という大きな節目にあたります。戦時中、日本のエンターテインメント界も大きな影響を受け、宝塚歌劇団の団員も激動の時代を生き抜いてきました。戦中・戦後の混乱期に活躍した団員に、元・タカラジェンヌの早花まこさんが話を聞き、華やかな舞台の裏で戦争がもたらした現実を振り返り、記憶にとどめる企画です

【写真】私の現役時代の化粧前はこんな感じ

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「白薔薇のプリンス」を観て卒倒しかけたお話

「白薔薇のプリンス」のことを語る時、彼女の声はいっそう溌剌と響く。春日野八千代さんというタカラジェンヌの存在は、今でも彼女の心をときめかせ続けていた。

語り手は、７０年前に宝塚歌劇団の舞台で活躍した時凡子（ときみなこ）さんだ。劇団を卒業した後に結婚して渡米し、９３歳になる現在もロサンゼルスで暮らしている。愛称は、ぼんこさん。

終戦後、京都の同志社高等学校に通っていた彼女は、高校３年生の時に宝塚歌劇と出会った。緞帳が上がり、紗幕の向こうに佇む一人の男役の姿に心を奪われた。

「あんまり美しくって、卒倒しそうになったの。家に帰るまでぼーっとしていたくらいなのよ」

その男役こそが「白薔薇のプリンス」と呼ばれた男役スター、春日野八千代さんだった。

初観劇で宝塚歌劇に魅了されたぼんこさんは、すぐにタカラジェンヌを目指した。その後、見事に難関を突破して宝塚歌劇団に入団し、憧れの春日野さんと同じ舞台に立つようになった。高校生の時に「白薔薇のプリンス」を観て気絶しかけた思い出話を語って聞かせると、当のご本人は声をあげて笑ったという。

その様子を真似て見せてくれたぼんこさんは、「はっはっはー」とお腹の底から響く低い声を出した。それは古い映像でも見ることのできない、春日野さんの若々しく男役らしい笑い方そのものだった。

新人娘役の大失敗

ぼんこさんの可憐な風貌と明るい声色は高く評価され、入団してすぐに目立つ出番をもらうようになった。あるお芝居で、若い家政婦役を振り当てられた彼女は、主役である春日野さんと2人で会話をする場面を演じた。彼女がことさらお稽古に力を入れたことは、言うまでもない。

春日野さんは下級生のお稽古を見ることもあり、気軽な口調でお芝居のアドバイスをしてくれたそうだ。そう聞いて思い返すと、私が在団していた頃も、スターの立場でも熱心に他の生徒のお稽古を見る方が多かった。それは、かの「白薔薇のプリンス」から続く、先輩と後輩のあたたかみある上下関係だったのだろう。

さて、気合い充分のぼんこさんだったが、いざスポットライトの中で輝きを放つ麗人とお芝居を始めると、緊張と高揚感で我を失いそうになった。そしてある日のこと、繰り返し練習したはずの台詞をすっかり忘れてしまった。



（stock.adobe.com）

それでも、新人娘役の大失敗に動揺する春日野さんではなかった。咄嗟に機転をきかせたスターは何食わぬ顔をして、ぼんこさんの台詞を小声で教えてくれたという。おかげでピンチを切り抜けたかに思われたが、

「前の方のお客さんには、石井さん（春日野さん）の囁き声が聞こえててさ。くすくす笑われちゃってね」

春日野さんは、終演後にすっ飛んで来て謝るぼんこさんに、「かまへん、かまへん」と、いつもの低い声で笑ったそうだ。

春日野さんの膝の上に…

清楚な少女役を演じることが多かったぼんこさんは、春日野さんと何度も共演するうちに、気さくに言葉を交わす間柄になっていた。

「大人っぽいヒロイン役をやるのは、決まって浜木綿子（はまゆうこ ＊編集部注 女優で俳優・香川照之さんの母、市川團子さんの祖母）。私はお色気がなかったから、いつも高校生の役でした」

ぼんこさんはそう言って、「えへへ」と笑った。そして、まさに少女の思い出のような、こんな記憶を語ってくれた。

ある冬の公演中、冷え込む舞台袖に小さなヒーターが置かれていた。

「私が出番前に、上手袖に行くと、石井さんがそのヒーターの前にチョンと座ってらしたのよ」

「おはようございます」と頭を下げるぼんこさんに、春日野さんが手まねきをした。

「ぼんこ。こっち、おいで」

そうして春日野さんの隣で暖をとり、なんということか、膝の上に座らせてもらったというのだ。

「そりゃあ畏れ多かったけどね、３日もそうすると当たり前みたいになっちゃって」

あっけらかんとした言い様に驚く私に向かって、ぼんこさんはまたしてもいたずらっ子のように笑ってみせた。

春日野さんには、ぼんこさんが本当にあどけない少女のように思えていたのだ。可愛らしい笑い声を聞きながら、私はそんな想像をした。

春日野さんの舞台人としてのあり方

春日野さんが、戦時中の苦労話や、戦争に関する教訓めいたことを語ったことはあったのだろうか。そう問い掛けると、ぼんこさんは大きく首を横に振った。

「全く、なかったね」

その理由について、彼女はこう続けた。

「石井さんは、ご自分がトップスターを極める頃には戦争になっちゃって、大変な思いをされたでしょう。だから戦争が終わって、ただただほっとしたっていう気持ちだったと思う」

それでも、はっきりと覚えていることがあるという。

「お化粧品ひとつでも、石井さんはとっても大事にされていた」

宝塚歌劇の舞台化粧では、ドーランやアイシャドウといった化粧品を１０種類以上も使用する。終演後には化粧品の蓋もせずドレッサーの上に出しっぱなしにして帰る生徒も多かった中で、春日野さんはひとつずつ丁寧に手入れをしてから片付けていた。



私の現役時代の化粧前はこんな感じ（その2）

その様子を見ていたぼんこさんは、「物への深い感謝を感じた」と回想する。それは、終戦を迎えて様々なものが手に入りやすくなった頃でも、「物が無かった時代」の辛さを忘れない、春日野さんの舞台人としてのあり方だったのだろう。

私が宝塚歌劇団に入団した２００２年、春日野さんは現役のタカラジェンヌだった。春日野さんと同じ舞台に上がった生徒が、「少し小柄なお姿から放たれる強い存在感に圧倒され、心地良い緊張感があった」と語っていたことを思い出す。

神々しい舞姿とは反対に、日本舞踊のレッスンに出ると下級生に優しい眼差しを向けられ、気取らずに話す方だった。とてもおこがましいことだが、今になって「戦争中のお話を、春日野さんから伺ってみたかった」という思いが湧き上がる。それはもう叶わなくても、ぼんこさんの思い出に触れることで、遠い存在である大スターの言葉や表情をうかがい知ることができた。

色褪せることはない優しい時間

１９６０年、ぼんこさんは宝塚歌劇団を卒業した。「ぼんこが結婚して渡米する」と聞いた春日野さんは、「アメリカに遊びに行くから、案内してや！」と明るい調子で送り出してくれたという。

春日野さんの訪米は実現しなかったが、2人は再会することができた。渡米から４年ほど後、初めての一時帰国を果たしたぼんこさんが宝塚歌劇団を訪れたのだ。当時、３歳だった息子とともに懐かしい楽屋へ入ると、顔見知りの上級生が春日野さんに声を掛けてくれた。

「よっちゃん（春日野さん）、ぼんこが子どもを連れて来たで！ ちっちゃな、ちっちゃな、豆紳士やでー！」

それが、春日野さんに会った最後になった。彼女は今でも、「ああ、ぼんこ。ぼうやも一緒やね」と笑った、春日野さんの穏やかな表情をはっきりと覚えている。それは、ある冷え込んだ朝、舞台袖の片隅で手招きしてくれたあの笑顔と少しも変わらなかったのではないか。2人の間に流れていた優しい時間は、ぼんこさんの記憶の中で、ずっと色褪せることはない。