「女子より女子♡な美容研究家」のキャッチコピーで、テレビ通販の商品プレゼンター、商品プロデュース、Voicyパーソナリティなどを務める藤本スバルさん。大学卒業後、演歌歌手を経てメーカーで20年間勤務し、化粧品営業責任者の経験を積んだのち独立。「肌トラブルに悩む中年オジさん」から美肌美容研究家への華麗な変身を遂げました。独自のスキンケアメソッドとともに、自分らしく・ありのままで生きる姿はSNSでもファンが多く、ファンミーティングには全国から参加者が。講演会は全国300回、延べ10,000人以上を集め、テレビ通販では1日で1億5,000万円の販売実績があります。藤本さんが伝えたい、今からでも、誰でも変われる！メイク・美肌術を連載します。第８回は「鏡との距離のお話」です

【写真】近視眼的なメイクをしていた頃の仕上がり

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前回「透明感とは、白さではなく、血色が透けること。小顔効果も！〈チークは名脇役にして重要〉な存在」はこちら

メイクは「近く」と「遠く」で仕上がりが変わる。

メイクをするとき、当たり前ですが、鏡を見ると思います。

でも、その「鏡との距離」で、美人度や仕上がりが大きく変わるんです。

多くの方が、鏡にかなり近づいてメイクをしています。

眉の一本一本、アイラインの数ミリ、リップの輪郭――細部を整えようとすると、どうしても顔と鏡の距離は近くなります。

もちろん、細かい部分を丁寧に仕上げることは大切です。

メイクは数ミリで印象が変わりますから、近くでの微調整は欠かせません。

ただ、近くの距離だけでメイクを仕上げてしまうのは少しもったいないのです。

人に見られているのは「少し離れた顔」

私たちは普段、人とどのくらいの距離で向き合っているでしょうか。

1メートル、またはそれ以上離れていることがほとんどです。

つまり、他人から見られている自分は「少し離れた距離の顔」なんです。

にもかかわらず、近距離のままメイクを仕上げてしまうと、全体のバランスが見えなくなります。

近くで見たときはちょうどよく感じたチークが、離れてみると濃すぎる。

整えたつもりの眉が、遠目では細すぎる、または強すぎる。

ファンデも、首の色と違って浮いて見えることがあります。

だからこそ、メイクの途中や仕上げの段階で、一度しっかり距離をとることが大切なんです。

一歩引くだけで、仕上がりは変わる

私も以前は、眉だけを一生懸命メイクして、「なんだか眉がすごい人」になっていましたし、「チークが浮いたおかしな中年男性」になっていました。

メイクの途中で、少し離れて顔全体を見る。

できれば1〜2メートルほど距離をとり、「パーツ」ではなく「全体の印象」を確認する。

それだけで、メイクの完成度はワンランク上がるんです。

この習慣がつくと、

「もう少し眉をやわらかくした方が全体のバランスがいい」

「アイメイクは少し引き算した方が素敵」

「リップにツヤを足した方がバランスが良くなる」

といった判断が自然にできるようになります。

近くで整えて、遠くで仕上げていく。

この視点の切り替えが、メイクの精度を高めてくれます。

美しさは“トータルバランス”で決まる

この「距離で見る」という視点は、メイクだけではありません。

髪のボリュームも、近くで見ると多すぎると感じても、離れるとちょうどよく見えることがあります。

ファッションも同様で、洋服だけでなく、靴やバッグを含めた全体のバランスが重要です。

ひいては、ファッションとメイクに関しても。

以前、街でとても丁寧にフルメイクをされている方を見かけました。

アイメイクもリップもまるでパーティに向かうように美しく仕上がっていましたが、服装はラフなパーカーにデニム。

そのアンバランスさが、少し気になりました。

メイクがしっかりしているなら、もう少し装いも整える。

逆にカジュアルな装いなら、メイクも軽やかに仕上げる。

そうした調和があると、バランスが良くなり、全体がぐっと洗練されて見えます。

仕上げは「鏡から離れる」こと

メイク、髪型、ファッションは、すべてつながっています。

どこか一箇所だけが整っていても、美しさは完成しません。

だからこそ、メイクが終わったら「それで終わり」にしないこと。

一歩引いて、全体を見る。

その癖をつけるだけで、印象は確実に変わります。

鏡から少し離れて、自分を客観的に見る。

実はそれが、手っ取り早く美人度を引き上げるシンプルな方法なんです。