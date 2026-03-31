＜夫が私と結婚した理由は…＞子どもの発言に「親に向かって生意気だ」怒鳴らないでッ【第3話まんが】
私はエミカ、夫のタカノリと結婚して11年になります。私はタカノリが自分の両親を大切にする姿を見て、「この人なら家族を大切にしてくれる」と思って結婚しました。しかし息子のケント（小3）や娘のヒナタ（小1）が成長してきた今は、タカノリは家族に対してとても冷たくなりました。子どもたちが話しかけても面倒くさそうで、現実逃避するようにスマホから目を離しません。なぜ変わったのでしょう。そしてどうしたら元に戻ってくれるのでしょう……。
「いいよ、お父さんは。今回もどうせ来ないんでしょ？」ケントがそう言い捨てると、リビングに一瞬、沈黙が訪れました。私が「ヤバい」と思ったときにはもう手遅れ。タカノリはケントのことを激しい口調で怒鳴りつけたのです。
あまりの剣幕にケントは青ざめているし、ヒナタも泣きだしそうになっています。私は慌ててかばうと、「ベッドに行こうか」と2人を子ども部屋に避難させました。大人だけになったリビングで、私はタカノリを問いただします。
ケントが吐き捨てるように言った「お父さんはどうせ来ないんでしょ」という言葉が、タカノリの怒りのスイッチを押してしまったようです。タカノリは「なんだその口の利き方は」「親に向かって生意気だ」と怒鳴りはじめました。私は急いで子どもたちをベッドに向かわせ、夫婦だけでの話し合いをすることにしました。
どう考えても、ここ最近のタカノリの態度はおかしいです。このタイミングを逃したら、タカノリを問いただすチャンスを失うかもしれません。私は「今日こそ理由をはっきりさせる」という覚悟で、とことん向き合うことにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
「いいよ、お父さんは。今回もどうせ来ないんでしょ？」ケントがそう言い捨てると、リビングに一瞬、沈黙が訪れました。私が「ヤバい」と思ったときにはもう手遅れ。タカノリはケントのことを激しい口調で怒鳴りつけたのです。
あまりの剣幕にケントは青ざめているし、ヒナタも泣きだしそうになっています。私は慌ててかばうと、「ベッドに行こうか」と2人を子ども部屋に避難させました。大人だけになったリビングで、私はタカノリを問いただします。
ケントが吐き捨てるように言った「お父さんはどうせ来ないんでしょ」という言葉が、タカノリの怒りのスイッチを押してしまったようです。タカノリは「なんだその口の利き方は」「親に向かって生意気だ」と怒鳴りはじめました。私は急いで子どもたちをベッドに向かわせ、夫婦だけでの話し合いをすることにしました。
どう考えても、ここ最近のタカノリの態度はおかしいです。このタイミングを逃したら、タカノリを問いただすチャンスを失うかもしれません。私は「今日こそ理由をはっきりさせる」という覚悟で、とことん向き合うことにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子