【義兄、17歳娘にオネガイ】いい歳して母親に甘えていたツケ！家事しろ〜＜第21話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第21話 暮らしを回していく
【編集部コメント】
ズバリ言ってくれたマキコさん、カッコいいです！ 今は昔より多様性がずいぶん認められているありがたい時代。お義兄さんの生き方だって、独身だろうが親と同居だろうが、この時代に後ろ指をさされる生き方ではありません。たーだ、甘えで自分の責任を誰かに任せようとしてしまうのはどの時代もNG。マキコさん一家を容易に巻き込んだこと、大いに反省してください！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第21話 暮らしを回していく
【編集部コメント】
ズバリ言ってくれたマキコさん、カッコいいです！ 今は昔より多様性がずいぶん認められているありがたい時代。お義兄さんの生き方だって、独身だろうが親と同居だろうが、この時代に後ろ指をさされる生き方ではありません。たーだ、甘えで自分の責任を誰かに任せようとしてしまうのはどの時代もNG。マキコさん一家を容易に巻き込んだこと、大いに反省してください！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら