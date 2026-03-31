TWICE“変装なし”でディズニー満喫！ 「ビジュアル最強」「貴重なオフショット」
TWICEのMOMO（モモ）が、3月30日（月）に自身のInstagramでストーリーズを更新。メンバーのNAYEON（ナヨン）、 SANA（サナ）、TZUYU（ツウィ）と、アメリカのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを訪れた様子を公開した。
【写真】かわいすぎる！ ミッキーマウスとハグするモモ
■シンデレラになりきってポーズ
現在、42地域・56公演を巡る6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を北米、欧州、アジアで大規模に展開中のTWICE。3月27日（金）には、アメリカのフロリダ州中央部に位置するオーランドで公演が実施された。
そんな大忙しのTWICEだが、プライベートでウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを満喫したようで、モモはこの日、ミッキーマウスとハグをしている動画と5枚の写真を公開した。
投稿では、ミッキーマウスと腕を組んで笑顔を見せているソロカットをはじめ、アトラクション乗車時に撮影された写真や、『トイ・ストーリー』に登場するスリンキーのカチューシャを被った自撮りカットなどがアップされている。
また、シンデレラ城の前で撮影された集合カットでは、まるでシンデレラのように片足の靴を脱いでポーズを決める4人の姿が。
世界的人気を誇るTWICEが変装なしでテーマパークを満喫する様子に、SNSでは「ビジュアル最強」「貴重なオフショット」「ディズニー楽しそう！」「楽しそうで良かったけど普通に考えてライブしてディズニー行くの体力えげつない」などのコメントが寄せられている。
引用：MOMO（＠momo）Instagram
【写真】かわいすぎる！ ミッキーマウスとハグするモモ
■シンデレラになりきってポーズ
現在、42地域・56公演を巡る6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を北米、欧州、アジアで大規模に展開中のTWICE。3月27日（金）には、アメリカのフロリダ州中央部に位置するオーランドで公演が実施された。
投稿では、ミッキーマウスと腕を組んで笑顔を見せているソロカットをはじめ、アトラクション乗車時に撮影された写真や、『トイ・ストーリー』に登場するスリンキーのカチューシャを被った自撮りカットなどがアップされている。
また、シンデレラ城の前で撮影された集合カットでは、まるでシンデレラのように片足の靴を脱いでポーズを決める4人の姿が。
世界的人気を誇るTWICEが変装なしでテーマパークを満喫する様子に、SNSでは「ビジュアル最強」「貴重なオフショット」「ディズニー楽しそう！」「楽しそうで良かったけど普通に考えてライブしてディズニー行くの体力えげつない」などのコメントが寄せられている。
引用：MOMO（＠momo）Instagram