世界ドラコン王者が本領発揮！ 875ヤードの超ロングホールで驚異のパーセーブ
世界ドラコン王者に3度輝いているカイル・バークシャー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「今日、インスタグラムのフォロワーが80万人を突破しました！」と嬉しい報告をすると、それを記念して800ヤードを越える超ロングホールに挑戦する動画を投稿した。
【動画】875ヤードを5打であがった実際の動画、あなたの攻略法は？
バークシャーがプレーしたのはトランプ・インターナショナルの8番と9番の2ホールを組み合わせたもので、その距離は875ヤードにも及んだ。かなりの難ホールとなったが本人は「うまくいったと思います！」と自信満々だ。バークシャーは超ロングホールながらパー5と設定。池越えのティショットは405ヤードのビッグドライブで、ドラコン王者の本領を発揮した。木に囲まれたラフからのセカンドショットの残りは450ヤードだったが、目の前の木を越えるためにロフトのある6番アイアンを選択。枝に当たる音はしたものの、ボールはフェアウェイへ。そこから8番アイアンでグリーンサイドまで運ぶと、ロブウェッジで寄せて、しっかりとパーパットを沈めてみせた。投稿の最後にバークシャーは「この10年間、皆さんが示してくれたサポートに感謝します。本当に目まぐるしい日々でしたが、おかげでたくさんの素晴らしい経験ができました」と、あらためてフォロワーに感謝の言葉を綴った。そして「これからの10年も、一緒に素晴らしいコンテンツを作り続けていきましょう。次の目標は…100万人です！」とさらなる活躍を誓っていた。この投稿には「80万人突破、おめでとう！」「大好きなコンテンツです、これからも頑張って」などの祝福が数多く寄せられていた。さらに超ロングホールについて「私ならパー8がちょうど良いね」「このホールを攻略するには5日くらいかかりそうだよ」「ロフトが必要と言って選んだのが6番アイアンですか！」など、あらためてバークシャーのスーパープレーに驚嘆する声も多かった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
世界ドラコン王者 vs PGA随一の飛ばし屋！ 412yと395yの激突、バーディ同士で痛み分け
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ウソだろ!? ゴルフ場にUFOが墜落!? ブライソン・デシャンボーと宇宙人が仲よくポーズ
身長193cmのドラコン王者 vs 132cmのアスリートゴルファー クラブを交換しての対決は両者譲らずドロー決着！
【動画】875ヤードを5打であがった実際の動画、あなたの攻略法は？
バークシャーがプレーしたのはトランプ・インターナショナルの8番と9番の2ホールを組み合わせたもので、その距離は875ヤードにも及んだ。かなりの難ホールとなったが本人は「うまくいったと思います！」と自信満々だ。バークシャーは超ロングホールながらパー5と設定。池越えのティショットは405ヤードのビッグドライブで、ドラコン王者の本領を発揮した。木に囲まれたラフからのセカンドショットの残りは450ヤードだったが、目の前の木を越えるためにロフトのある6番アイアンを選択。枝に当たる音はしたものの、ボールはフェアウェイへ。そこから8番アイアンでグリーンサイドまで運ぶと、ロブウェッジで寄せて、しっかりとパーパットを沈めてみせた。投稿の最後にバークシャーは「この10年間、皆さんが示してくれたサポートに感謝します。本当に目まぐるしい日々でしたが、おかげでたくさんの素晴らしい経験ができました」と、あらためてフォロワーに感謝の言葉を綴った。そして「これからの10年も、一緒に素晴らしいコンテンツを作り続けていきましょう。次の目標は…100万人です！」とさらなる活躍を誓っていた。この投稿には「80万人突破、おめでとう！」「大好きなコンテンツです、これからも頑張って」などの祝福が数多く寄せられていた。さらに超ロングホールについて「私ならパー8がちょうど良いね」「このホールを攻略するには5日くらいかかりそうだよ」「ロフトが必要と言って選んだのが6番アイアンですか！」など、あらためてバークシャーのスーパープレーに驚嘆する声も多かった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
世界ドラコン王者 vs PGA随一の飛ばし屋！ 412yと395yの激突、バーディ同士で痛み分け
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ウソだろ!? ゴルフ場にUFOが墜落!? ブライソン・デシャンボーと宇宙人が仲よくポーズ
身長193cmのドラコン王者 vs 132cmのアスリートゴルファー クラブを交換しての対決は両者譲らずドロー決着！