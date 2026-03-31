ウソだろ!? ゴルフ場にUFOが墜落!? ブライソン・デシャンボーと宇宙人が仲よくポーズ
ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「宇宙人って本当にいるのかな？」と記すと、ゴルフ場で大きな宇宙人の首根っこを掴んで持ち上げる写真を投稿した。
【写真】宇宙人が自撮りしたB・デシャンボーとの2ショット
2枚目はバンカーに墜落したUFOを目の前にデシャンボーと宇宙人が同じポーズをとる写真、3枚目は宇宙服姿の飛行士たちとジャンプをする写真と続いた。また椅子に腰かけて一休みしている宇宙人が撮影しているカメラに気付くと、とっさに楽しいポーズを見せる瞬間も動画で捉えていた。楽しい投稿を見たファンからは「宇宙人、可愛い」「この世の景色とは思えない！」「あなたは本当に面白くてセンスがあるね」などのコメントが寄せられていた。この動画は、デシャンボーが米予測市場プラットフォームのカルシのCM広告撮影に出演したときのものと予想されるが、非常に面白い撮影となったようだ。現在はLIVゴルフを主戦場とするデシャンボー。3月には第4戦シンガポール大会、第5戦南アフリカ大会を連覇。そして4月には昨年5位タイでフィニッシュしている米国男子ツアーのメジャー大会「マスターズ」に参戦。“夢の舞台”で米ツアー通算10勝目を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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