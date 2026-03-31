『ひるおび』ファミリーで初の“ママ会”を開催 中川翔子・岡田結実・平野ノラ・皆川玲奈アナが集まりランチ＆トークを満喫「本当に楽しい時間でした」
お笑いタレントの平野ノラ（47）が29日、自身のブログを更新。情報番組『ひるおび』（TBS系／毎週月〜金曜 前10：25〜）を通して親交を深めたメンバーと“ママ会”を開催したことを報告した。
【写真】岡田結実はわが子を連れて参加！赤ちゃんを抱っこしての“ママ会”記念ショット
平野は「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」とつづり、中川翔子、岡田結実（25）、TBSの皆川玲奈アナウンサー（34）が集まったことを明かした。
投稿では、笑顔の集合ショットやランチの様子を公開。先日、出産を発表したばかりの岡田はわが子を連れて参加しており、平野は「抱っこさせていただいて もうキュンキュンバブリー きゃわいくて癒されました！」と喜びをつづり、和やかな時間を振り返った。
また「しょこたんと結衣ぴーのお子は同級生」（原文ママ）と明かし、子ども同士のつながりにもほっこりした様子。さらに、皆川アナについては「ボスこと、TBS皆川アナウンサー 男まさりで頼りがいしかありません笑」と信頼を寄せる一面ものぞかせた。
今回のママ会では平野が幹事を担当。「都内、個室、コース、赤ちゃん安心、ベビーカーOK」といった条件で店探しに苦労したことも明かしつつ、「カジュアルだけど個室も広くソファーだったから赤ちゃんものんびり寝れて良かった」と満足げに語っている。
ランチでは肉や魚、パスタなどのコース料理を楽しみながら、子育てや仕事についてトーク。「みんな子育てと仕事で忙しいから、リフレッシュして色んな情報交換が出来ました」「年齢もジャンルも違うし、色んな考え方があって本当に楽しい時間でした」と充実したひとときを振り返った。
投稿の最後には「パワーチャージしたので」と前向きな言葉も添え、ママ同士の交流が大きな刺激になった様子を伝えている。
【写真】岡田結実はわが子を連れて参加！赤ちゃんを抱っこしての“ママ会”記念ショット
平野は「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」とつづり、中川翔子、岡田結実（25）、TBSの皆川玲奈アナウンサー（34）が集まったことを明かした。
投稿では、笑顔の集合ショットやランチの様子を公開。先日、出産を発表したばかりの岡田はわが子を連れて参加しており、平野は「抱っこさせていただいて もうキュンキュンバブリー きゃわいくて癒されました！」と喜びをつづり、和やかな時間を振り返った。
今回のママ会では平野が幹事を担当。「都内、個室、コース、赤ちゃん安心、ベビーカーOK」といった条件で店探しに苦労したことも明かしつつ、「カジュアルだけど個室も広くソファーだったから赤ちゃんものんびり寝れて良かった」と満足げに語っている。
ランチでは肉や魚、パスタなどのコース料理を楽しみながら、子育てや仕事についてトーク。「みんな子育てと仕事で忙しいから、リフレッシュして色んな情報交換が出来ました」「年齢もジャンルも違うし、色んな考え方があって本当に楽しい時間でした」と充実したひとときを振り返った。
投稿の最後には「パワーチャージしたので」と前向きな言葉も添え、ママ同士の交流が大きな刺激になった様子を伝えている。