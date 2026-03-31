第1子妊娠中のみちょぱ「産前最後の2人海外旅行」ハワイ満喫ショット公開「お腹がふっくら」「仲良し夫婦」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月30日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門とのハワイ旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳みちょぱ「お腹がふっくら」妊娠中期のハワイ旅行ショット
池田は「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」と切り出し、恒例となっている誕生日プレゼントとしての旅行でハワイを訪れたことを報告。産婦人科の担当医より「むしろ中期の今のうちにと言ってくれたので 一応知り合いも住んでるし行き慣れてるハワイに」とこのタイミングでの旅行となったことを明かした。
また「旅行前後の検診も問題なく順調で、今回のテーマは無理せずゆっくり産前最後の2人海外旅行」と綴り、医師と相談の上で順調な経過を確認しながら、安定期での旅を楽しんだことを記し、旅行中の写真を多数公開。大倉と顔を寄せ合う仲睦まじい様子や、ふっくらとしたお腹が際立つワンピース姿で夜の街を歩く姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「お腹がふっくらしてきましたね」「幸せそうなマタニティ姿に癒やされます」「安定の仲良し夫婦！士門くんとの2ショットが本当に素敵です」「産前の貴重な2人旅行、ゆっくりリフレッシュできたようで良かったです」「元気な赤ちゃんが産まれてくるのをずっと応援しています」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】27歳みちょぱ「お腹がふっくら」妊娠中期のハワイ旅行ショット
◆池田美優、妊娠中期にハワイ夫婦旅行へ
池田は「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」と切り出し、恒例となっている誕生日プレゼントとしての旅行でハワイを訪れたことを報告。産婦人科の担当医より「むしろ中期の今のうちにと言ってくれたので 一応知り合いも住んでるし行き慣れてるハワイに」とこのタイミングでの旅行となったことを明かした。
◆池田美優の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お腹がふっくらしてきましたね」「幸せそうなマタニティ姿に癒やされます」「安定の仲良し夫婦！士門くんとの2ショットが本当に素敵です」「産前の貴重な2人旅行、ゆっくりリフレッシュできたようで良かったです」「元気な赤ちゃんが産まれてくるのをずっと応援しています」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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