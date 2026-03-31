◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が３０日（日本時間３１日）、ブルージェイズ戦で移籍後初登板し、４回２／３で７２球を投げて、２安打４奪三振１失点の内容で、移籍後初勝利はお預け。最速は９４・８マイル（約１５２・６キロ）だった。試合後、取材に応じた右腕は「特別な感情はありましたし、絶対に抑えたいと思っていた。和真のことは１８歳の頃からずっと成長を見て来たので、感慨深いものもありましたね」と話した。

ブルージェイズには巨人時代のチームメートだった岡本和真内野手が在籍。お互いに対決を心待ちにしていた注目のマッチアップが実現した。初対決は２回２死走者なしの場面。後輩との初対決に力も入ったのか、この日はそれまで最速９３・９マイル（約１５１・１キロ）だったが、ファウルとなった５球目は９４・７マイル（約１５２・４キロ）を計測。最後はフルカウントの７球目に９０・７マイルのカットボールで空振り三振を奪った。

１点リードの５回は先頭で再び岡本と対戦。フルカウントからの外角低めカットボールがわずかにコースから外れて四球となり、自動判定システム（ＡＢＳ）によるチャレンジを行ったが、判定は覆らなかった。これには先輩右腕も「自然と力が入りますし、２打席目はあそこのボールに手を出さないあたりさすがだなと思いましたし、僕の中でも渾身（こんしん）の１球だったんですけど、あそこを見逃してくるあたりは今年は間違いなく活躍するんじゃないかなと思いました」と脱帽。その後、２死二塁となった場面で、勝ち投手の権利まで残り１死に迫ったが降板となった。

菅野はメジャー１年目だった昨季、オリオールズで１年間先発ローテを守り抜き、３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４をマークしていた。今季は２月のキャンプイン後にロッキーズ入りが決定。新天地加入後はビザの問題などもあってオープン戦で登板せずに帰国し、侍ジャパンの宮崎合宿に合流した。ＷＢＣでは、８日の１次ラウンド３戦目だったオーストラリア戦（東京ドーム）で先発。４回４安打無失点の好投を見せてチームに勝利を呼び込んだ。その後、準決勝・イタリア戦（米マイアミ）で先発が見込まれていたが、準々決勝・ベネズエラ戦で敗れたため、ＷＢＣでは１試合の登板のみで、ロッキーズに再合流していた。