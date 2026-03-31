若手芸人2組による化学反応を楽しむ新感覚バラエティラジオ『がっちゃんこ』。この春でシーズン２を迎え、一部メンバーを刷新し、スタートした当番組の先陣を切ったのは素敵じゃないかとドンデコルテの月曜組。元々、交流もあり仲のいい2組。ラジオではどんな掛け合いを聴かせてくれるのか？

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2025年のM-1グランプリで準優勝を勝ち取り、今、勢いに乗っているドンデコルテ。この４人でラジオをやることになったことについて、ドンデコルテの２人は「転校生の気分。元々の学校で仲の良かった素敵じゃないかが転校先にたまたまいるっていうか」と話す。素敵じゃないかの２人も劇場じゃない場所で会うのは新鮮、と素直な気持ちを打ち明けた。素敵じゃないかは、１シーズンからの継続ということもあり、今回はドンデコルテの２人についてオープニングで掘り下げることに。

ドンデコルテの小橋は素敵じゃないかと同期で、相方の渡辺は小橋の６年上の先輩。まだドンデコルテを組んでいなかった２人。小橋から見た渡辺は、楽屋奥でパイプを吸っており、当時は怖かったと話す。それぞれのコンビが解散したあと、最初にコンビを組んでほしいと口説いたのは後輩だった小橋からだった。当時のことを、渡辺は「小橋に誘われたときはなめやがってと思ってた」と正直な気持ちを話した。小橋はなぜ怖いと思っていた渡辺に声をかけられたかというと「もう（芸人を）辞めようと思ってたから」と発言。当たって砕けてもいいやという気持ちだったという。

一時的に組むことになった２人。M-1に出て勝ち進んでいくにつれ、どこまでいったら組みます？と小橋が訊いたことについて、まず前提がないのに選ばせるようなことを言ってきたと渡辺は話し、素敵じゃないかの２人は「いや小橋はしおらしいですよ、いつになったら×××から恋人になれるの？って感じですよ」とまさかの発言でフォロー。小橋も「（M-1は出てくれるから）そんな感じでくるから好きだと思うじゃん」と結成までの道のりを熱く語った。

２人が正式にコンビになるまでの結成トークの続き（素敵じゃないかのまさかの発言はぜひ音源で！）、そしてドンデコルテの渡辺がリスナーの悩み相談に回答する、『銀次の小窓』など、全編はradiko、YouTube、各種Podcastにてお聴きください！