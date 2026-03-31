BS-TBS『報道1930』、放送内のコメントを取り消し・謝罪「創価学会から事実無根とのご指摘」【全文】
BS-TBS『報道1930』（月〜金 後7：30 生放送）は3月31日までに公式サイトを更新。1月26日放送回でのコメントについて謝罪した。
【Xより】反響多数…BS-TBS『報道1930』の謝罪をリポストした創価学会広報
「1月26日に放送した『衆院選の公示日前夜高市政権…総選挙が始動カギ握る公明票の行方は』企画におけるスタジオのコメントの内容を巡り、創価学会から事実無根とのご指摘を受けました」と報告。
「コメントは『住んでいるところの近くに、創価学会、公明党の支持母体の会館があるんですけど国政選挙とか都議選になるとですね、そこにトラックが何台もやってきて畳が運び込まれるんですよ。たくさん。何を意味するのかというと泊まり込みでいろんなところから選挙運動のサポートに来る』というものでした。その後番組側で事実確認をしましたが確認が取れませんでした」とし「上記コメントを取り消し関係者の方々に深くお詫びいたします」と謝罪した。
【全文】
1月26日に放送した「衆院選の公示日前夜高市政権…総選挙が始動カギ握る公明票の行方は」企画におけるスタジオのコメントの内容を巡り、創価学会から事実無根とのご指摘を受けました。コメントは「住んでいるところの近くに、創価学会、公明党の支持母体の会館があるんですけど国政選挙とか都議選になるとですね、そこにトラックが何台もやってきて畳が運び込まれるんですよ。たくさん。何を意味するのかというと泊まり込みでいろんなところから選挙運動のサポートに来る」というものでした。その後番組側で事実確認をしましたが確認が取れませんでした。上記コメントを取り消し関係者の方々に深くお詫びいたします。
【Xより】反響多数…BS-TBS『報道1930』の謝罪をリポストした創価学会広報
「1月26日に放送した『衆院選の公示日前夜高市政権…総選挙が始動カギ握る公明票の行方は』企画におけるスタジオのコメントの内容を巡り、創価学会から事実無根とのご指摘を受けました」と報告。
「コメントは『住んでいるところの近くに、創価学会、公明党の支持母体の会館があるんですけど国政選挙とか都議選になるとですね、そこにトラックが何台もやってきて畳が運び込まれるんですよ。たくさん。何を意味するのかというと泊まり込みでいろんなところから選挙運動のサポートに来る』というものでした。その後番組側で事実確認をしましたが確認が取れませんでした」とし「上記コメントを取り消し関係者の方々に深くお詫びいたします」と謝罪した。
1月26日に放送した「衆院選の公示日前夜高市政権…総選挙が始動カギ握る公明票の行方は」企画におけるスタジオのコメントの内容を巡り、創価学会から事実無根とのご指摘を受けました。コメントは「住んでいるところの近くに、創価学会、公明党の支持母体の会館があるんですけど国政選挙とか都議選になるとですね、そこにトラックが何台もやってきて畳が運び込まれるんですよ。たくさん。何を意味するのかというと泊まり込みでいろんなところから選挙運動のサポートに来る」というものでした。その後番組側で事実確認をしましたが確認が取れませんでした。上記コメントを取り消し関係者の方々に深くお詫びいたします。