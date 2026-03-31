河村勇輝がNBA戦で約10日ぶりのベンチ入り…ウェンバンヤマがシーズンハイ41得点のスパーズに敗戦

3月31日（現地時間30日、日付は以下同）、シカゴ・ブルズは敵地でサンアントニオ・スパーズと対戦。ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝が、同19日（18日）のトロント・ラプターズ戦以来となるNBA戦でベンチ入りを果たした。

3連敗中のブルズは、アイザック・オコロ、ジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、ガーション・ヤブセレがスターターに名を連ねた。

第1クォーターこそ一進一退の攻防が続いたものの、続く第2クォーターにはビクター・ウェンバンヤマを中心に得点を重ねられ、豪快なブロックを浴びる場面も。最後は224センチの怪物にステップバックスリーを決められ17点差で前半を折り返す。

後半もウェンバンヤマの勢いを止められず、試合を通してシーズンハイの41得点を叩き出される。ブルズもベンチから出場したコリン・セクストン、レナード・ミラーらが奮闘を見せるも、最後まで差を詰め切れず114－129で敗れた。

ブルズはジョーンズが23得点3アシスト、ミラーが21得点7リバウンド4アシスト、セクストンが20得点3アシストを挙げるも第2クォーターの失速が響いた。一方、9連勝目を飾ったスパーズではウェンバンヤマが41得点15リバウンド4アシスト3ブロックと圧巻のスタッツを残した。

同29日（28日）をもってGリーグでの全日程が終わった河村。今後はNBA戦での出場が期待される。レギュラーシーズン7試合を残すブルズは、次戦でインディアナ・ペイサーズをホームで迎え撃つ。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 114－129 サンアントニオ・スパーズ



CHI｜28｜19｜35｜32｜＝114



SAS｜29｜35｜38｜27｜＝129







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- NBA (@NBA) March 31, 2026

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