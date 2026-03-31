今季第23週の週間MVPにナゲッツのヨキッチ、セルティックスのテイタムが選出
3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第23週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。
24日から30日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからはデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（通算20度目）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのジェイソン・テイタム（通算13度目）となった。
NBA Players of the Week for Week 23.
West: Nikola Jokić (@nuggets)
East: Jayson Tatum (@celtics) pic.twitter.com/eBzPvwQwYD
- NBA (@NBA) March 30, 2026
今シーズン3度目の週間MVPとなったヨキッチは、期間中に平均26.0得点17.0リバウンド14.0アシストで“平均トリプルダブル”をマーク。フィールドゴール成功率56.3パーセント、3ポイントシュート成功率43.8パーセントとショットも好調で、ナゲッツの4戦全勝に大きく貢献。
一方のテイタムは、アキレス腱断裂から復帰して約3週間で週間MVPに選出。前週を3戦無敗で終えたセルティックスで、平均25.7得点9.7リバウンド6.7アシストに3ポイント成功率41.7パーセントを残した。
30日終了時点で、ヨキッチ率いるナゲッツはウェスト4位の48勝28敗、テイタムを擁するセルティックスはイースト2位の50勝24敗を残している。第23週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2025－26シーズン第23週の週間MVP候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）
オースティン・リーブス（レイカーズ）
ダリアス・ガーランド（クリッパーズ）
カワイ・レナード（クリッパーズ）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
ジャマール・マレー（ナゲッツ）
アルペレン・シェングン（ロケッツ）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）
・イースタン・カンファレンス
ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）
スコッティ・バーンズ（ラプターズ）
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
ジェイレン・デューレン（ピストンズ）
ジェームズ・ハーデン（キャバリアーズ）
ペイトン・プリチャード（セルティックス）
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