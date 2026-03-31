今季第23週の週間MVPにナゲッツのヨキッチ、セルティックスのテイタムが選出

3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第23週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

24日から30日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからはデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（通算20度目）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのジェイソン・テイタム（通算13度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 23.

West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Jayson Tatum (@celtics) pic.twitter.com/eBzPvwQwYD

- NBA (@NBA) March 30, 2026

今シーズン3度目の週間MVPとなったヨキッチは、期間中に平均26.0得点17.0リバウンド14.0アシストで“平均トリプルダブル”をマーク。フィールドゴール成功率56.3パーセント、3ポイントシュート成功率43.8パーセントとショットも好調で、ナゲッツの4戦全勝に大きく貢献。

一方のテイタムは、アキレス腱断裂から復帰して約3週間で週間MVPに選出。前週を3戦無敗で終えたセルティックスで、平均25.7得点9.7リバウンド6.7アシストに3ポイント成功率41.7パーセントを残した。

30日終了時点で、ヨキッチ率いるナゲッツはウェスト4位の48勝28敗、テイタムを擁するセルティックスはイースト2位の50勝24敗を残している。第23週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第23週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



オースティン・リーブス（レイカーズ）



ダリアス・ガーランド（クリッパーズ）



カワイ・レナード（クリッパーズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



ジャマール・マレー（ナゲッツ）



アルペレン・シェングン（ロケッツ）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）



スコッティ・バーンズ（ラプターズ）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



ジェームズ・ハーデン（キャバリアーズ）



ペイトン・プリチャード（セルティックス）

【動画】今シーズン第23週のトッププレー集はこちら！





