午前：債券サマリー 先物は続伸、原油先物にらみの神経質な展開
３１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。原油先物相場をにらみながらの神経質な展開で、朝方は売りが優勢となったものの切り返した。
ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受けたと報じられ、日本時間朝方の時間外取引で米原油先物相場の上げ幅が拡大。エネルギーの輸入依存度が高い日本の物価上振れリスクが意識され、債券先物は午前９時１０分すぎに１３０円１９銭まで軟化した。ただ、「トランプ米大統領はホルムズ海峡がほぼ閉鎖されたままでもイランに対する軍事作戦を終了し、海峡再開に向けた複雑な作戦は後日に先送りする用意があると側近に述べた」と伝えられたことをきっかけに米原油先物相場の上げが一服。つれて債券先物に買いが流入し、午前１０時３０分すぎには一時１３０円４８銭まで上伸した。なお、きょうは財務省による２年債入札が実施される。
午前１１時の先物６月限の終値は、前日比８銭高の１３０円４２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１５％低い２．３４５％で推移している。
出所：MINKABU PRESS
ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受けたと報じられ、日本時間朝方の時間外取引で米原油先物相場の上げ幅が拡大。エネルギーの輸入依存度が高い日本の物価上振れリスクが意識され、債券先物は午前９時１０分すぎに１３０円１９銭まで軟化した。ただ、「トランプ米大統領はホルムズ海峡がほぼ閉鎖されたままでもイランに対する軍事作戦を終了し、海峡再開に向けた複雑な作戦は後日に先送りする用意があると側近に述べた」と伝えられたことをきっかけに米原油先物相場の上げが一服。つれて債券先物に買いが流入し、午前１０時３０分すぎには一時１３０円４８銭まで上伸した。なお、きょうは財務省による２年債入札が実施される。
午前１１時の先物６月限の終値は、前日比８銭高の１３０円４２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１５％低い２．３４５％で推移している。
出所：MINKABU PRESS