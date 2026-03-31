３１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。原油先物相場をにらみながらの神経質な展開で、朝方は売りが優勢となったものの切り返した。



ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受けたと報じられ、日本時間朝方の時間外取引で米原油先物相場の上げ幅が拡大。エネルギーの輸入依存度が高い日本の物価上振れリスクが意識され、債券先物は午前９時１０分すぎに１３０円１９銭まで軟化した。ただ、「トランプ米大統領はホルムズ海峡がほぼ閉鎖された⁠ままでもイランに対する軍事作戦を終了し、海峡再開に向けた複雑な⁠作戦は後日に先送りする用意があると側⁠近に述べた」と伝えられたことをきっかけに米原油先物相場の上げが一服。つれて債券先物に買いが流入し、午前１０時３０分すぎには一時１３０円４８銭まで上伸した。なお、きょうは財務省による２年債入札が実施される。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比８銭高の１３０円４２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１５％低い２．３４５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS