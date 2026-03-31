開催：2026.3.31

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 8 - 1 [Rソックス]

MLBの試合が31日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとRソックスが対戦した。

アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。

1回裏、4番 カルロス・コレア 2球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでアストロズ得点 HOU 1-0 BOS

3回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 HOU 3-0 BOS

5回裏、9番 ブライス・マシューズ 5球目を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 HOU 4-0 BOS

6回裏、8番 ヤイネル・ディアス 初球を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 5-0 BOS

7回表、5番 ウィルヤー・アブレイユ 初球を打ってタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 HOU 5-1 BOS

7回裏、1番 ホセ・アルテューベ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 6-1 BOS、5番 クリスチャン・ウォーカー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 7-1 BOS

8回裏、1番 ホセ・アルテューベ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 8-1 BOS

試合は8対1でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのランス・マクラーズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はRソックスのランヘル・スアレスで、ここまで0勝1敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.000となっている。

ここまでアストロズは3勝2敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方Rソックスは1勝3敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 14:22:28 更新