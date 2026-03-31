「やっとか」塩貝健人が本音吐露…「20回ほど見た」完璧アシストを経てイングランド戦で「次こそ──」【日本代表／現地発】
現地時間３月30日、イングランド戦に臨む日本代表がウェンブリー・スタジアムで前日練習を実施。その後に囲み取材に応じた21歳のアタッカー、塩貝健人は「次こそは点を取りたい」と意気込みを述べた。
「選手のクオリティは世界でもナンバー１のレベルで、その相手に球際で負けなければ勝機が生まれると思います」
「自分ならできる」と自信を携えて臨んだスコットランド戦では完璧なアシストで伊東純也の決勝弾を演出。あの絶妙なワンタッチの落としは、「狙い通りで20回ほどリプレイを見ました」と本人も納得のアクションだった。ただ、それでも満たされていない部分がある。
「ストライカーなので次はゴールを決めたい。イメージはできているので。イングランドから奪えたら自信になるし、取れると信じています。明日が楽しみです」
連日メディアからも取り上げ、環境が激変しているのではないか。そう問うと、塩貝は「やっていることは変わらないので、やっとかと、という感覚です」と本音を吐露してくれた。
「注目される舞台で戦えるので、ゴールで見せたいです」
“聖地”ウェンブリーで大きな驚きを提供するのはこの男かもしれない。何かやってくれそうな期待感が漂う。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
「選手のクオリティは世界でもナンバー１のレベルで、その相手に球際で負けなければ勝機が生まれると思います」
「自分ならできる」と自信を携えて臨んだスコットランド戦では完璧なアシストで伊東純也の決勝弾を演出。あの絶妙なワンタッチの落としは、「狙い通りで20回ほどリプレイを見ました」と本人も納得のアクションだった。ただ、それでも満たされていない部分がある。
連日メディアからも取り上げ、環境が激変しているのではないか。そう問うと、塩貝は「やっていることは変わらないので、やっとかと、という感覚です」と本音を吐露してくれた。
「注目される舞台で戦えるので、ゴールで見せたいです」
“聖地”ウェンブリーで大きな驚きを提供するのはこの男かもしれない。何かやってくれそうな期待感が漂う。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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