「やっとか」塩貝健人が本音吐露…「20回ほど見た」完璧アシストを経てイングランド戦で「次こそ──」【日本代表／現地発】

「やっとか」塩貝健人が本音吐露…「20回ほど見た」完璧アシストを経てイングランド戦で「次こそ──」【日本代表／現地発】