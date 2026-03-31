TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）がInstagramのストーリーズにて、メンバーのSANA（サナ）、TZUYU（ツウィ）、NAYEON（ナヨン）と一緒にアメリカのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを訪れた様子をアップした。

【写真】TWICEモモ＆姉hanaが『ズートピア』ジュディ＆ニックとポーズ！【動画】ディズニーを家族で楽しむTWICEモモ

■TWICEモモがミッキーと熱くハグ！

現在北米ツアーのため、アメリカに滞在しているTWICE。モモはストーリーズに6枚の写真と動画をアップし、まずはミッキーマウスと固くハグをする動画をアップ。そしてミッキーと腕を組み、うっとりとしたように頭を傾げた2ショットも公開した。

またメンバーとアトラクションを楽しむ様子も。コースター『七人のこびとのマイントレイン』に乗ったモモは、落下の衝撃に怯えているのか頭を完全に下げてしっかりとバーにつかまっている。また『トイ・ストーリー』に登場するスリンキー・ドッグのカチューシャを掛けてポップコーンを手にした自撮りや、シンデレラ城をバックにサナ、ツウィ、ナヨンと並び、楽しそうにポーズを取ったショットも公開した。4人はシンデレラのように片足の靴を脱いでいる。

SNSでは「ナモサツでディズニー！」「貴重なオフショットありがと」「ミッキーさん切実にそこ代わって」「スリンキー頭に乗せてる！」「片方靴脱いでシンデレラになってるのお茶目すぎ」「この4人が世界のプリンセスだよ」「すれ違ったら叫び散らかす自信ある」と反響を集めている。

TWICE MOMOのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/stories/momo/3864390685575493704/

■TWICEモモ、姉＆父とカリフォルニアのディズニーへ

なおモモは以前、姉でダンサーのhana（ハナ）と父と一緒に『ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク』を訪問。hanaはその際の様子をInstagramで投稿し、『ズートピア』のジュディ＆ニックとグリーティングと楽しむ姉妹のショットを披露した。

またTWICEのYouTubeにアップされたモモのVlogでも、この日の様子が公開されている。