鈴木福×あのW主演ドラマ『惡の華』ED曲をmajiko、劇伴をたかはしほのか（リーガルリリー）が担当

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鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華』（4月9日放送スタート）にて、エンディング曲をmajikoの「クライクライ」が、劇伴をリーガルリリーのたかはしほのかが、それぞれ担当することが決定した。

■次回予告のナレーションは三石琴乃に決定

エンディングを務めるのは、作詞、作曲、楽曲提供など、マルチな才能を発揮し、活躍の場を広げているmajiko。今回、自身が歌う「クライクライ」は、テレ東のドラマ史上、最多の応募曲の中から選ばれた一曲となる。

狭い世界で生きる主人公たちのドラマの世界観を彷彿とさせながら、人生の迷いや、心の闇や叫び、生きる強い意志を歌った歌詞とメロディは、物語をよりいっそう『惡の華』の世界観へと深く導く楽曲になっている。「クライクライ」の全貌は初回放送でチェックしよう。

劇伴でこの作品に色を添えるのは、唯一無二の世界観で異彩を放つガールズバンドであるリーガルリリーのたかはしほのか（Vo、Gu）。アーティストである彼女が劇伴を務めるのは、今回が初の試みとなる。

様々な感情に寄り添ったメロディは、ドラマの1シーン1シーンを雄弁に彩る。先日公開された90秒トレーラー映像でも劇伴が一部入っており、本編に先駆け視聴が可能。作品のトーンが終盤に向けてどんどん変わっていくストーリーとともに、楽曲にも注目だ。

さらに、『美少女戦士セーラームーン』の月野うさぎや『新世紀エヴァンゲリオン』の葛城ミサト、『ワンピース』のボア・ハンコックなど、様々なキャラクターの声を務めている三石琴乃が、このたび特別に『惡の華』の次回予告のナレーションを務めることが決定。ドラマ放送の最後まで楽しめるスペシャルな仕掛けになっているので、最後の最後まで見逃せない。

■アーティスト＆出演者 コメント

■ドラマオリジナルグッズも発売！ 第1話場面写真＆あらすじ解禁

ドラマの放送を記念し、番組オリジナルグッズの発売が決定。第1弾は、メインキャラクターである、春日、仲村、常磐、佐伯の制服姿のアクリルスタンドや、クリアファイル、吹き出しデザインのアクリルキーホルダーに、詩集『惡の華』の木製キーホルダーをラインナップ。原作ファンも必見のグッズが勢ぞろいとなっている。

「テレ東本舗。WEB」では、3月31日12時より発売開始。その他、テレ東本舗。東京駅店、ツリービレッジ（東京、横浜、大阪、博多）でも販売となる。また、第2弾は5月下旬に発売予定とのこと。

さらに、第1話の場面写真＆あらすじが解禁。TVerでは、『惡の華』のページも開設されている。

■第1話あらすじ

春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂うなか、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）。ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると、佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい、逃げるように立ち去る。翌日罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。

■番組情報

『惡の華』

04/09（木）24:00スタート

毎週木曜24:00～24:30

※放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

※BSテレ東では04/15（水）24:00スタート/毎週水曜24:00～24:30

※Disney+（ディズニープラス）にて各話放送後からアジア見放題独占配信

※TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）、Leminoにて見逃し配信

主演：鈴木福、あの

出演：井頭愛海、須藤千尋／中西アルノ（乃木坂46）

長谷川朝晴、中越典子、紺野まひる、堀部圭亮

雛形あきこ 他

声の出演：三石琴乃

原作：押見修造『惡の華』（講談社『別冊少年マガジン』所載）

脚本：目黒啓太、たかせしゅうほう

監督：ヤングポール、井口昇

主題歌：ano「愛晩餐」

音楽：たかはしほのか（リーガルリリー）

エンディング：majiko「クライクライ」

(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社

■関連リンク

ドラマ『惡の華』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/akunohana/