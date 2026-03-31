　31日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万1820円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万1820.3円に対しては0.3円安。出来高は3万4570枚となっている。

　TOPIX先物期近は3546.5ポイントと前日比4ポイント高、現物終値比0.37ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51820　　　　　 +30　　　 34570
日経225mini 　　　　　　 51820　　　　　 +35　　　537766
TOPIX先物 　　　　　　　3546.5　　　　　　+4　　　 56319
JPX日経400先物　　　　　 32255　　　　　+120　　　　2521
グロース指数先物　　　　　 680　　　　　　+0　　　　3666
東証REIT指数先物　　　　　1851　　　　　-4.5　　　　 114

株探ニュース