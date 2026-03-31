日経225先物：31日正午＝30円高、5万1820円
31日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万1820円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万1820.3円に対しては0.3円安。出来高は3万4570枚となっている。
TOPIX先物期近は3546.5ポイントと前日比4ポイント高、現物終値比0.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51820 +30 34570
日経225mini 51820 +35 537766
TOPIX先物 3546.5 +4 56319
JPX日経400先物 32255 +120 2521
グロース指数先物 680 +0 3666
東証REIT指数先物 1851 -4.5 114
株探ニュース
TOPIX先物期近は3546.5ポイントと前日比4ポイント高、現物終値比0.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51820 +30 34570
日経225mini 51820 +35 537766
TOPIX先物 3546.5 +4 56319
JPX日経400先物 32255 +120 2521
グロース指数先物 680 +0 3666
東証REIT指数先物 1851 -4.5 114
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