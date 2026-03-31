元広島・西山秀二氏、「広島の一等地」に建てた自宅にまつわるエピソード暴露され… “反撃”にもスタジオ爆笑
プロ野球の広島東洋カープなどで捕手として活躍した西山秀二氏（58）が28日放送のフジテレビ系『ジャンクSPORTS』（毎週土曜 後5：00）に出演。現役時代に広島の一等地に建てたという自宅にまつわるエピソードを、元チームメイトに暴露された。
【動画】佐々岡氏との現役時代の思い出について語る西山秀二氏 ※25年11月出演時
この日のテーマは「爆笑！プロ野球お金の話」（前編）で、西山氏のほか、元チームメイトで長年バッテリーを組んでいた佐々岡真司氏、山本昌氏（山本昌広／中日）、片岡篤史氏、今成亮太氏（阪神）、英智氏（蔵本英智／中日）らが出演。プロ野球選手の憧れである、年俸1億円の壁を超えた人と超えられなかった人が集まり、景気のいい話から、厳しい“お財布事情”までを語り尽くした。
最高年俸は8000万円で、1億円プレーヤーには届かなかったという西山氏は、最高年俸になった時に「広島ですけど、一等地に家を…（建てた）」と得意げに語った。
MCの同局・佐久間みなみアナウンサーから「ご自宅に佐々岡さん、実際行ってらっしゃるんですよね？」と問いかけられると、佐々岡氏は「（一般的に）あまりお披露目とかはしないじゃないですか。西山は“お披露目会”するんですよ」「いい家が出来たから見に来いよと（言っていた）」などと暴露。
さらには、「僕らだけじゃなく、松田前オーナー。オーナーを呼んでるんですよ。凄いでしょ」と明かし、スタジオからは「えー！」と驚きの声が。続けて「オーナーにも『一等地に建てましたよ。見てください』って1階から2階まで全部案内（していた）」と説明した。
「風呂にはテレビが付いてて…僕の家にも付いてたんですよ。だからそれをまねしたんじゃないかな」と訴える佐々岡氏に、西山氏は「テレビをまねしたとかいいますけど…彼のとこの家っていうのは広島のネギ畑の真ん中にあるんですよ。ちょっと（街の）外れの…」と反撃するとスタジオは大爆笑。
MCの浜田雅功から「わかりやすく東京で言うと？」と問われると、「僕が港区ですよ。歩いて六本木まで行ける。佐々岡さんはもう要するに八王子からまだ歩いて30分ぐらいある…木いっぱいあるじゃないですか、あの辺に家建てるようなもんですよ」と例え、共演者らはさらに爆笑していた。
【動画】佐々岡氏との現役時代の思い出について語る西山秀二氏 ※25年11月出演時
この日のテーマは「爆笑！プロ野球お金の話」（前編）で、西山氏のほか、元チームメイトで長年バッテリーを組んでいた佐々岡真司氏、山本昌氏（山本昌広／中日）、片岡篤史氏、今成亮太氏（阪神）、英智氏（蔵本英智／中日）らが出演。プロ野球選手の憧れである、年俸1億円の壁を超えた人と超えられなかった人が集まり、景気のいい話から、厳しい“お財布事情”までを語り尽くした。
MCの同局・佐久間みなみアナウンサーから「ご自宅に佐々岡さん、実際行ってらっしゃるんですよね？」と問いかけられると、佐々岡氏は「（一般的に）あまりお披露目とかはしないじゃないですか。西山は“お披露目会”するんですよ」「いい家が出来たから見に来いよと（言っていた）」などと暴露。
さらには、「僕らだけじゃなく、松田前オーナー。オーナーを呼んでるんですよ。凄いでしょ」と明かし、スタジオからは「えー！」と驚きの声が。続けて「オーナーにも『一等地に建てましたよ。見てください』って1階から2階まで全部案内（していた）」と説明した。
「風呂にはテレビが付いてて…僕の家にも付いてたんですよ。だからそれをまねしたんじゃないかな」と訴える佐々岡氏に、西山氏は「テレビをまねしたとかいいますけど…彼のとこの家っていうのは広島のネギ畑の真ん中にあるんですよ。ちょっと（街の）外れの…」と反撃するとスタジオは大爆笑。
MCの浜田雅功から「わかりやすく東京で言うと？」と問われると、「僕が港区ですよ。歩いて六本木まで行ける。佐々岡さんはもう要するに八王子からまだ歩いて30分ぐらいある…木いっぱいあるじゃないですか、あの辺に家建てるようなもんですよ」と例え、共演者らはさらに爆笑していた。