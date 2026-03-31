なにわ男子・高橋恭平、岩瀬洋志と“ゼロ距離”に “魅力全部のせ”場面写真公開
なにわ男子・高橋恭平が主演を務める青春ラブストーリー映画『山口くんはワルくない』が、6月5日に公開される。それに先立って、新場面写真が解禁された。
【場面写真】デート中…？並んで歩く高橋恭平&高橋ひかる
本作は、斉木優氏による同名漫画の実写映画化作品。高橋が演じるのは、金髪にピアス、鋭い目つきの“コワモテ関西弁”の転校生・山口くん。しかし、その素顔は、照れると耳が赤くなるほど純粋で優しい青年というギャップ満載のキャラクターとなっている。とある出来事で山口くんと急接近するヒロイン・皐役には高橋ひかる（※高＝はしごだか）、さらにまさかの恋のライバル（？）となる石崎役で岩瀬洋志が出演し、予測不能な恋の三角関係が描かれる。
新たに解禁されたのは、山口くんをはじめ、彼を取り巻くキャラクターたちの魅力を凝縮した、期待度120パーセントの場面写真の数々。“コワモテ”の名にふさわしく、鋭い眼光でメンチを切る山口くんの姿は、クラスメイトでなくても思わずビビってしまうほど気迫十分。しかし、その彼がヒロイン・皐にだけ見せる、ふとした瞬間の“はにかみ笑顔”には、誰もが心をつかまれてしまうはず。コワモテな外見からは想像もつかないほど優しく穏やかな表情は、まさに本作最大の“沼”ポイントとなっている。2人きりで並んで歩くデートのような場面写真のほか、山口くんの肩を抱き寄せゼロ距離で得意げな笑みを浮かべる石崎の姿や、何やら神妙な面持ちで石崎が皐の前に立つ2 ショットなど、本編の展開に妄想が膨らんで止まらない場面カットは必見だ。
高橋によると、「とにかくコワモテ、ギャップ、関西弁、ドスを効かせる感じを意識して演じた」という山口くん。コワモテなのにピュア、さらには“かわいさ”まで備えたド直球な関西弁男子という、高橋の魅力をフルに引き出す“全部のせ”のハマり役にも、期待が高まる。
【場面写真】デート中…？並んで歩く高橋恭平&高橋ひかる
本作は、斉木優氏による同名漫画の実写映画化作品。高橋が演じるのは、金髪にピアス、鋭い目つきの“コワモテ関西弁”の転校生・山口くん。しかし、その素顔は、照れると耳が赤くなるほど純粋で優しい青年というギャップ満載のキャラクターとなっている。とある出来事で山口くんと急接近するヒロイン・皐役には高橋ひかる（※高＝はしごだか）、さらにまさかの恋のライバル（？）となる石崎役で岩瀬洋志が出演し、予測不能な恋の三角関係が描かれる。
高橋によると、「とにかくコワモテ、ギャップ、関西弁、ドスを効かせる感じを意識して演じた」という山口くん。コワモテなのにピュア、さらには“かわいさ”まで備えたド直球な関西弁男子という、高橋の魅力をフルに引き出す“全部のせ”のハマり役にも、期待が高まる。