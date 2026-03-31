鈴木福＆あの『惡の華』、テレ東ドラマ史上最多の応募曲から決定 エンディング曲にmajiko「クライクライ」【コメントあり】
テレビ東京は、4月9日にスタートするドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00〜0：30）のエンディング曲がmajikoの「クライクライ」に決定したと発表した。
【場面カット】教室の中で異彩な雰囲気を放つ”仲村佐和”あの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが、読者に衝撃を与えた。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきた。ドラマでは、ディズニー公式動画配信サービス『Disney＋ (ディズニープラス)』でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定。
ダブル主演の鈴木福、あのの2人が、主人公・春日高男と仲村佐和を演じる。またドラマ主題歌は、anoが歌う「愛晩餐(あいばんさん)」。
エンディングを務めるのは、作詞、作曲、楽曲提供など、マルチな才能を発揮し活躍の場を広げているmajiko。今回、自身が歌う「クライクライ」は、テレ東のドラマ史上、最多の応募曲の中から選ばれた1曲。狭い世界で生きる主人公たちのドラマの世界観を彷彿とさせながら、人生の迷いや、心の闇や叫び、生きる強い意志を歌う。
また、唯一無二の世界観で異彩を放つガールズバンド・リーガルリリーでボーカル・ギターを担当するたかはしほのかが劇伴を務める。
■majiko
今回、ドラマ「惡の華」に「クライクライ」という楽曲を書かせていただきました。
原作を読んでいたこともあり、監督がおっしゃっていた“静かなシャッター通りの街並みと、そこに咲く一輪の花”というイメージが、自然と心に浮かびました。
この素晴らしい作品に携わることができ、心より光栄に思っております。ありがとうございます。
■鈴木福
完成した1話を観て、エンディングでこの曲が流れた時、不安を掻き立てられる曲の始まり、ゾクゾクするmajikoさんの歌声にニヤリとしてしまいました！1話ごとの締めくくりとしても、予告までの余韻としても楽しませてくれる素敵な楽曲になっています！ぜひドラマとともにお楽しみください！
■たかはしほのか（リーガルリリー）
このたび『惡の華』劇伴を担当させていただきました。初めての劇伴ということで、右左どちらに道を決定しようか。未知なことがたくさんでしたが、原作の力、スタッフさんや、演者さんのエネルギーの背景になる音楽が広がるように見えてきて、その音一粒一粒を拾うように作っていくことができました。『惡の華』ぜひさまざまなタイミングでどんな場所でも楽しんでいただけたらうれしいです。
■あの
試写で一度映像と合わせて聴いただけでも、僕が演じた仲村が登場するシーンの音は印象に残りましたし、春日と仲村の教室のシーンではたかはしさんの劇伴無しでは完成しないような、音楽でかけがえのない光を閉じ込めてくださいました。最終回までどんなふうに物語を飾ってくれるのか楽しみにしています！
【場面カット】教室の中で異彩な雰囲気を放つ”仲村佐和”あの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが、読者に衝撃を与えた。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきた。ドラマでは、ディズニー公式動画配信サービス『Disney＋ (ディズニープラス)』でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定。
エンディングを務めるのは、作詞、作曲、楽曲提供など、マルチな才能を発揮し活躍の場を広げているmajiko。今回、自身が歌う「クライクライ」は、テレ東のドラマ史上、最多の応募曲の中から選ばれた1曲。狭い世界で生きる主人公たちのドラマの世界観を彷彿とさせながら、人生の迷いや、心の闇や叫び、生きる強い意志を歌う。
また、唯一無二の世界観で異彩を放つガールズバンド・リーガルリリーでボーカル・ギターを担当するたかはしほのかが劇伴を務める。
■majiko
今回、ドラマ「惡の華」に「クライクライ」という楽曲を書かせていただきました。
原作を読んでいたこともあり、監督がおっしゃっていた“静かなシャッター通りの街並みと、そこに咲く一輪の花”というイメージが、自然と心に浮かびました。
この素晴らしい作品に携わることができ、心より光栄に思っております。ありがとうございます。
■鈴木福
完成した1話を観て、エンディングでこの曲が流れた時、不安を掻き立てられる曲の始まり、ゾクゾクするmajikoさんの歌声にニヤリとしてしまいました！1話ごとの締めくくりとしても、予告までの余韻としても楽しませてくれる素敵な楽曲になっています！ぜひドラマとともにお楽しみください！
■たかはしほのか（リーガルリリー）
このたび『惡の華』劇伴を担当させていただきました。初めての劇伴ということで、右左どちらに道を決定しようか。未知なことがたくさんでしたが、原作の力、スタッフさんや、演者さんのエネルギーの背景になる音楽が広がるように見えてきて、その音一粒一粒を拾うように作っていくことができました。『惡の華』ぜひさまざまなタイミングでどんな場所でも楽しんでいただけたらうれしいです。
■あの
試写で一度映像と合わせて聴いただけでも、僕が演じた仲村が登場するシーンの音は印象に残りましたし、春日と仲村の教室のシーンではたかはしさんの劇伴無しでは完成しないような、音楽でかけがえのない光を閉じ込めてくださいました。最終回までどんなふうに物語を飾ってくれるのか楽しみにしています！