『正反対な君と僕』から『氷の城壁』へ 阿賀沢紅茶原作アニメ“バトンタッチ”イラスト＆PV公開
29日に第1期最終回を迎えたテレビアニメ『正反対な君と僕』から、4月2日より放送されるテレビアニメ『氷の城壁』への“バトンタッチ”の意味が込められたスペシャルイラストが公開された。いずれも漫画家・阿賀沢紅茶氏による漫画を原作としており、“阿賀沢紅茶アニメイヤー”と題したコラボレーション施策となる。
【画像】鈴木＆谷の胸キュンシーンを小雪が真顔で紹介！コラボPV場面カット
スペシャルイラストには、『正反対な君と僕』の鈴木が、『氷の城壁』の小雪にバトンを渡す姿が描かれている。あわせて、互いのアニメを紹介するPVも公開された。
『正反対な君と僕』は、周りの目を気にしてしまう元気女子・鈴木と、自分の意見をはっきり言える物静か男子・谷くんとのラブコメディー。周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みする片思いの鈴木の様子を描いたストーリーとなっている。第2期が7月5日より放送されることが決定している。
本作は、孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリー。
【画像】鈴木＆谷の胸キュンシーンを小雪が真顔で紹介！コラボPV場面カット
スペシャルイラストには、『正反対な君と僕』の鈴木が、『氷の城壁』の小雪にバトンを渡す姿が描かれている。あわせて、互いのアニメを紹介するPVも公開された。
本作は、孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリー。
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