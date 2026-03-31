◇インターリーグ ドジャース─ガーディアンズ（2026年3月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は好機で中飛に倒れた。

1点を先制された直後の3回、ロハスの二塁打などで無死一、二塁の好機を迎えた。内角攻めにあい、のけぞる場面もありながらフルカウントまで述べると、相手先発・メシックが二塁にけん制球。やや逆を突かれた二塁走者・ロハスがタッチアウト。これで無死一、二塁から1死一塁になった。

その後、大谷はファウルを挟み、7球目の外角スライダーで中飛に打ち取られ、凡退。次打者・タッカーも空振り三振でこの回、無死一、二塁から得点を奪うことができなかった。

初回の第1打席はメシックの2球目、内角寄りのシンカーに詰まらされながらも左前打で開幕戦以来となる3試合13打席ぶりに安打を放ち、連続出塁を35試合まで伸ばした。

大谷はダイヤモンドバックスとの開幕3連戦は8打数1安打、ノーアーチだった。それでも28日（同29日）の第3戦で2四球を選ぶなど、昨年8月24日のパドレス戦から34試合連続出塁を記録した。

この日は佐々木朗希が今季初登板。オープン戦4試合で防御率15・58と苦しんだ後輩を援護すべく、待望の今季初本塁打にも期待がかかる。

31日（同4月1日）のガーディアンズ戦に先発予定で、今季初めて二刀流での出場を見込んでいる。