“レジェンド”岸明日香、5冊目の写真集「30代は最後になるかも」 史上最大の露出に挑戦
グラビアアイドルで俳優の岸明日香（34）が、5年ぶり5冊目の写真集『Trajectory』を5月22日に発売することが決定した。
【写真】過去最大の露出にも挑戦した岸明日香
グラビアの表現を追求し続けてきた岸にとって、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦。タイトルは岸本人が「軌跡」（奇跡）にもかけて、「これまでの人生の道のり」を意味する『Trajectory』と命名した。ロケは初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、笑顔はじけるキュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露している。
岸は「ついに、私の15周年記念5冊目となるソロ写真集が発売決定しました!!15年間、色んなお仕事を経験させていただく中で誰よりもグラビアに向き合って来たつもりです。絶対に納得のいくものしか出したくないという想いで、30代写真集は最後になるかもしれない、という覚悟を持ちながら今までで1番最高な写真集を作ろうと挑ませていただいた作品です。初めてのベトナムで開放感いっぱいの集大成が詰まった写真集、皆様に絶対観てほしいので是非ゲットしてください！」とのコメントを寄せている。
岸は1991年4月11日生まれ、大阪府出身。特技は料理・書道。2012年からグラビアアイドル、俳優として活動をスタートした。近年は商品プロデュースも行い、グラビアアイドルの枠を超えて活躍中。現在、ショートドラマ『悪夢の不倫バスツアー』(読売テレビ)に出演している。
【写真】過去最大の露出にも挑戦した岸明日香
グラビアの表現を追求し続けてきた岸にとって、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦。タイトルは岸本人が「軌跡」（奇跡）にもかけて、「これまでの人生の道のり」を意味する『Trajectory』と命名した。ロケは初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、笑顔はじけるキュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露している。
岸は1991年4月11日生まれ、大阪府出身。特技は料理・書道。2012年からグラビアアイドル、俳優として活動をスタートした。近年は商品プロデュースも行い、グラビアアイドルの枠を超えて活躍中。現在、ショートドラマ『悪夢の不倫バスツアー』(読売テレビ)に出演している。