将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月31日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）と高見泰地七段（32）が現在対局中だ。注目の一戦は、高見七段の先手で相掛かり志向の出だしとなった。

【映像】永瀬九段VS高見七段 注目の一戦

藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。1回戦最後のカードとなった本局では、少年時代から切磋琢磨を続けてきた間柄で、過去にはタイトル戦でも対戦経験のある永瀬九段と高見七段の激突となった。

両者の公式戦対戦成績は、永瀬九段の全12勝と大きく星が離れる結果となっている。永瀬九段は2016年度、2022年度に棋聖挑戦経験があるが、いずれもタイトル獲得には至らなかった。今期の初戦となる本局でも圧倒的な勝負強さを発揮し、王将戦七番勝負から再度藤井棋聖への挑戦権獲得へ前進なるか。はたまた高見七段の逆襲なるか、大きな注目が集まっている。

2025年5月に行われた第38期竜王戦2組ランキング戦決勝以来の対戦となる本局を制し、2回戦進出を決めるのはどちらか。本局の勝者は、次戦で佐藤天彦九段（38）と対戦する。

持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

永瀬拓矢九段・高見泰地七段 キーマカレー大盛り（パクチーなし）、温泉卵2つ追加

【昼食休憩時の残り持ち時間】

△高見泰地七段 2時間40分（消費1時間20分）

▲永瀬拓矢九段 3時間52分（消費8分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）