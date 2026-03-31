◇第98回選抜高校野球大会第11日 決勝 智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会は31日、決勝戦を行う。試合前に大阪桐蔭と智弁学園（奈良）両校の先発メンバーが発表された。

春夏通算9度の優勝経験がある大阪桐蔭は、注目投手の一人、左腕・川本晴大投手（2年）が先発。今秋ドラフト上位候補の吉岡貫介投手はブルペン待機となった。準決勝とは逆のパターンだが、継投策となるか、注目が集まる。

大阪桐蔭は春夏通じて決勝9戦9勝の勝率100％。“決勝神話”が継続されるかも話題だ。

一方の智弁学園は、今大会4戦4勝と勝率100％のエース左腕・杉本真滉投手が先発する。準決勝の中京大中京戦で137球完投するなど、ここまで4試合35イニングで498球。球数制限に関わる決勝までの7日間分は369球で、決勝は131球が限度となる。

仮に中止になっていれば25日の神村学園戦の143球がクリアされたが、決勝戦は制限付きの中での登板となる。

智弁学園は。村上頌樹（現阪神）を擁し春夏通じて初優勝した16年以来10年ぶりの優勝を目指す大一番。杉本は、村上同様に5戦5勝で頂点に立つか、注目される。