第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが3月30日、自身のブログを更新。娘のゴルフ試合帯同から食事まで、充実した一日の様子を報告しました。

【写真を見る】【 花田虎上 】 「今日のハラミは最高でした」 ランチの担々麺と半チャーハンは「量が少ない」と本音も…夜の焼肉でリベンジ 至福の食卓





花田さんはこの日、早朝からブログを更新。「おはようございます 今日も早起きです！」と元気な様子を伝えました。









午前中には長女・百華さん、次女・桃果さんのゴルフ試合に向けて移動を開始。試合会場の練習場ではドライバーが打てないため、会場近くの打ちっぱなしで事前練習を行ったといいます。「着くまで2人とも寝てました」とも明かしており、移動中はリラックスした様子だったようです。









練習後は試合会場に移動し、「百華の方がスタートが早いので見送り 頑張れ百華桃果」と娘へのエールを送りました。









試合中、妻がカート運転手を務めていたため、花田さんは一人で待機することに。「私は1人でイオンのフードコートでランチしてきました」と報告し、担々麺と半チャーハンを注文しました。「見た目より量が少ないのであっという間に食べました」とコメントしており、ボリュームには少々物足りなさを感じたようです。















ランチ後は車内で待機し、試合終了後に娘と合流。帰り道には家族で焼肉店に立ち寄り、タン塩とビール、豚足、ハラミを堪能しました。「今日のハラミは最高でした」と大満足の様子で一日を締めくくっています。





















この投稿に、「帰り夕食は焼肉 いつもながら綺麗な色お肉色圧巻です！」「疲れた体には焼肉で、頑張った自分にご褒美ですね」「夕食焼肉美味しそうですね 元気になりますよね」「タン塩もハラミも美味しそうですね」「夕食は 家族皆さまで 焼肉いいですね タン塩とビール 最高ですね」などの声が寄せられています。









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