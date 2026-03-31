米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、ブルワーズが若手有望株のクーパー・プラット内野手（21）と、8年総額5075万ドル（約81億円）の契約で最終調整に入っていると報じた。

契約には年平均約1500万ドルの球団オプションが2年分含まれ、出来高により金額が増加する可能性もある。今回の契約は異例と言える。プ

ラットはまだメジャー出場経験がなく、今季トリプルAデビューを果たしたばかり。昨季はダブルAで打率.238、8本塁打、31盗塁、OPS.691の成績だった。ルール5ドラフトの対象となるのも2027年12月と、まだ先の段階にある。

近年、メジャー未経験の若手との長期契約は増えているが、その多くは昇格目前のトッププロスペクトが対象だ。ブルワーズも2年前にジャクソン・チョーリオと8年8200万ドルで契約を結んだが、チョーリオは開幕時からメジャー定着が見込まれていた逸材だった。

それでも球団がプラットの将来性を高く評価しているのは間違いない。昨季は打撃成績こそ平凡だったが、四球率12.7％、三振率15.2％と優れた選球眼を示した。本塁打は8本にとどまったものの、パワー向上の余地は十分にある。さらに31盗塁を記録した走力に加え、遊撃守備でも安定した評価を受けている。