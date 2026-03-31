防衛政策の大きな転換点、小泉防衛相「極めて重要な取り組み」

政府が「反撃能力」の柱と位置づける長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」が３１日、国内で初めて陸上自衛隊健軍（けんぐん）駐屯地（熊本県）などに配備された。

軍事的な活動を活発化させる中国や北朝鮮への抑止力を高める狙いがある。攻撃を受けた際に敵の拠点を直接破壊できる装備で、敵の攻撃を防ぐ戦い方を想定してきた日本の防衛政策は大きな転換点を迎える。

同駐屯地に配備されたミサイルは「２５式地対艦誘導弾」。防衛省はこれまで「１２式地対艦誘導弾能力向上型」としてきたが、配備に合わせて名称変更した。１０００キロを超える射程を持ち、中国沿岸部や北朝鮮にも到達するとみられる。ミサイルを発射してきた敵基地などを直接破壊するほか、日本に侵攻してくる敵艦艇を遠く離れた陸地から攻撃することも可能となる。

発射装置は車両で運搬する自走式で、戦況に応じて移動させて運用する。２０２６年度にも同じ誘導弾を追加配備する。

この日は別のスタンド・オフ・ミサイルである「２５式高速滑空弾」も、富士駐屯地（静岡県）に配備された。射程は数百キロで、迎撃されにくい高高度を超音速で飛ぶ。今後、射程延長に向けた改良に取り組む。同駐屯地には２７年度、２５式地対艦誘導弾も配備される。

中国や北朝鮮は、音速の何倍もの速さで飛んで軌道も変則的な「極超音速兵器」などの開発・配備を進める。これらの兵器は従来の日本の防衛システムでは迎撃が難しい。政府は、発射拠点を攻撃できるスタンド・オフ・ミサイルの保有で、周辺国が日本への攻撃を躊躇（ちゅうちょ）する効果を期待する。

防衛省は２６年度に上富良野駐屯地（北海道）とえびの駐屯地（宮崎県）にも２５式高速滑空弾を配備するほか、２７年度に海自の護衛艦と空自の戦闘機に２５式地対艦誘導弾の艦発型、空発型をそれぞれ配備する。小泉防衛相は３１日の閣議後記者会見で「抑止力、対処力を強化する上で極めて重要な取り組みだ」と強調した。

防衛省は配備に先立って今月、熊本県知事や地元自治会関係者を対象にした説明会を開いたが、一般向けには実施していない。健軍駐屯地前では３１日、配備に反対する市民団体の約５０人が抗議活動を行った。

◆反撃能力=日本へのミサイル攻撃などが発生した際、相手の領域内で反撃する能力。２０２２年改定の国家安全保障戦略に盛り込まれた。政府は、国際法が禁じる「先制攻撃」は否定するが、具体的な被害が生じる前でも敵のミサイル発射準備が始まった段階などで行使できるとする。