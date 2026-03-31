愛猫依存度5つのチェック

猫を飼っている人の「愛猫依存レベル」を把握できるチェック項目です。どれくらい愛猫に心を奪われているか、自己理解の目安にしてみましょう。

1.一日中、猫のことを考えてしまう

仕事中や外出中でも、目の前のことが上の空になるほど、猫の様子や行動を何度も何度も思い浮かべてしまうのは、かなり心が奪われているかもしれません。

多くの飼い主さんが思い出すことはあっても、仕事や会話など目の前のことに集中できていることでしょう。もし、それすらも上の空という状態なら、少しキケンかも。

愛猫を大切に思う気持ち自体はとても自然なことなので、その点については問題はありませんが、夢中になりすぎないように意識的に趣味や作業など別のことにも注意を向ける時間を作りましょう。

2.落ち込んだとき猫に頼ってしまう

仕事や人間関係で落ち込んだときに、猫を撫でて気持ちを落ち着かせること自体は、決しておかしくありません。疲れているときには、猫と静かに過ごしたいと感じることもあるでしょう。

しかし、猫がいない状況で、ほかの方法で気持ちを立て直すことができずに、情緒不安定になってしまうようなら猫に対する依存傾向にあります。

従来の人間関係を継続している上で、家で愛猫に癒やされることは忙しい人には自然なこと。ただ、猫だけに頼らず、ときには運動や友人との会話、趣味など別のストレス対処法も持っておくことも大切です。猫との時間と人との交流のバランスを意識しましょう。

3.猫の世話を優先して予定をキャンセルする

食事やトイレ掃除、猫を飼っていると一日のうちで必要な世話があります。猫を飼う上では必要ですが、このお世話のためだけに予定のキャンセルが相次ぐようになると考えものです。

もちろん、特別な事情が発生したときだけで毎回ではない、日常的に人間関係を断っているわけではないのであれば大丈夫です。個人的な予定の変更も構いません。

ただ、愛猫に通常以上の介護が必要になったときは話が別です。飼い主自身の健全な生活を守ることがとても重要になります。家族や預かりサービスなどを活用して絶対に無理をしないよう心がけましょう。

4.猫のことを必要以上に心配してしまう

愛猫がすこしでも元気がないように見えると、病気ではないかと一日不安になったり、留守中の事故を何度も想像してしまうなど、真実ではない悪いことを想像して心配してしまうのは依存度も危険信号です。

多くの飼い主さんは、猫のことだけに完全に思考を持って行かれることはなく、離れていても普段の予定や活動を続けられますし、必要な対策や対応は、タイミングをみてこなせます。

健康管理や安全対策をしているなら過度に考え過ぎないようにしましょう。もし、猫ひとりでの留守番に不安があれば、信頼できる誰かを頼るなど、自分も猫も安心できる環境を整えるとよいでしょう。

5.愛猫が先立つ将来を悲嘆して不安になる

猫の寿命は少しずつ延びていて、いまでは20歳を超えるご長寿猫もたくさんいます。それでも、飼い主に何事もなければ、猫が先に旅立つことになるでしょう。

愛猫がいなくなった将来を想像するだけで、恐怖感に似た強い不安を感じるのであれば、依存度はかなり高めです。自分の存在の中心を猫に置き換えてしまっているため、その喪失が「自分自身が崩壊すること」のように怖くなってしまうのです。

もし、未来の喪失に囚われて不安を拭えず、日常生活に支障が出るような場合には、メンタルクリニックなどの医療機関を受診するようにしてください。

愛猫依存が与えかねない影響

猫への依存が問題になるのは、それが日常生活や人間関係に支障をきたし始めたときです。

初期の段階では、仕事や日常生活への集中力が落ち、ミスや効率の低下につながることがあります。猫との時間を優先するあまり友人や家族との付き合いが減り、人間関係が少しずつ希薄になっていくと、孤立が進むことでストレスが増大し、悪循環になりやすくなります。

猫への依存度が高いほど、将来的に別れを迎えたときのペットロスが深刻化してしまうケースもあります。猫がそばにいないだけで情緒不安定になったり、まだ起きてもいない「最悪の事態」を一方的に想像して恐怖心に駆られるようになれば、一度ご自身の生活習慣を見直したり、専門家に相談して客観的なアドバイスをもらうことも大切です。

飼い主自身が心身ともに健やかであることが、愛猫にとっても幸せな環境につながるのです。

まとめ

今回紹介した愛猫依存レベルのテストは、該当する項目が多いほど依存傾向が強い可能性があります。もちろん、何より猫への愛着が強いこと自体は飼い主としては自然なことですが、重要なのは、自分の生活全体のバランスが取れているかどうかです。

愛猫はかけがえのない大切な家族ですが、同時に人間関係や自分自身のケアも並行して保つことも同じくらい大切です。もし今回、チェック結果が高かった方も、まずは、猫を守るためにも自分自身が自律することを心がけましょう。

自立心が強い猫もいますが、猫は飼い主さんの不安や心の揺れを感じ取ることがあるため、頼れる飼い主さんでいることが猫の安心にもつながります。愛猫との関係を健全なものにするために今を大事に過ごしていきましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)