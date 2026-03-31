プロ野球・ヤクルトの人気球団公式マスコット「つば九郎」が３１日、神宮球場でのヤクルトー広島戦で活動を再開する。昨年２月から担当者の死去に伴い活動を休止していたが、いよいよ復帰の時を迎える。

１９９４年４月９日の阪神戦（神宮）でデビューしたつば九郎は、自由奔放な言動やフリップ芸で人気を集め、マスコットとしては球界随一の知名度を誇るまでになった。２２年には通算２０００試合出場を達成するなど、チームの一員として戦い続けてきた。しかし昨年２月、長年ともに歩んできた担当者の球団職員が亡くなり、活動を休止していた。

昨年１１月のファン感謝ＤＡＹで池山隆寛新監督が「来季は彼が戻ってきます」と宣言し、今月１５日に球団が今季からの活動再開を正式に発表。同日のオリックス戦後（神宮）で一塁側通路（通称とりごや）からチラリと顔を見せて話題となった。

翌日の激励会ではサプライズで登場し、“全身ショット”を披露した。２９日には「ただいま つば九郎復活」と題した動画を公式ＹｏｕＴｕｂｅに公開。１年ぶりの動く「つば九郎」の姿に、他球団のファンからも「おかえり」「帰ってきてくれてありがとう」などのコメントが２０００件以上寄せられている。

注目は、どんなパフォーマンスをするか。以前はメンバー発表前に時事ネタや相手チームいじりのフリップ芸で盛り上げ、５回終了時にヘルメットを回転させて高く放り投げ、頭にかぶれるか挑戦する「空中くるりんぱチャレンジ」を、一度も成功したことないがやり続けた。勝った試合ではヒーローインタビューに応じる選手に小道具でちょっかいを出し、右翼のファンの前まで誘導するのが役目だった。

現時点で球団ホームページには、試合日のイベントとして試合開始約３０分前に「オープニングトーク」と記載されており、つば九郎がどんな形で登場するかは不明。東京は朝から小雨がぱらつく天気で、晴れ男ならぬ自称“はれおす”のパワーがさっそく発揮されるかも注目される。