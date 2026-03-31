☆日本ハム―ロッテ（１８：３０・エスコンフィールド）日本ハム＝細野、ロッテ＝木村

昨季２位の日本ハムは昨季王者・ソフトバンクに開幕３連敗を喫した。３０日は連敗ストップを狙い、ロッテと対戦する。もし敗れて開幕４連敗となると２２年以来４年ぶりとなる。

日本ハムの開幕４連敗以上は

年 勝敗 →最終順位

５２ ●●●●●〇 →６

５４ ●●●●●●〇→７

９７ ●●●●●●〇→４

２２ ●●●●●〇 →６

※パ・リーグは５２年は７、５４年は８チーム

過去に４度開幕４連敗以上を喫している（すべて５連敗以上）。その４度がすべて下位に低迷しており、不吉なデータだ。

一方、今回と同じく２００９年も楽天に開幕３連敗しているが、このときは４戦目に二岡智宏の本塁打などで９―１で初勝利、連敗を３でストップした。その後、パ・リーグ優勝をはたしている。新庄体制で初のリーグ制覇を狙うだけに、ここは負けられない大事な一戦になりそうだ。

（その他のカード）

☆中日―巨人（１８：１５・バンテリンドーム）中日＝金丸、巨人＝ウィットリー

☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝小川、広島＝森下

☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・京セラドーム大阪

阪神＝才木、ＤｅＮＡ＝デュプランティエ

☆楽天―ソフトバンク（１６：００・楽天モバイル）楽天＝前田健、ソフトバンク＝大関

☆西武―オリックス（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、オリックス＝高島

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順