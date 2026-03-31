【ＮＰＢ今日の見どころ】開幕３連敗スタートの新庄ハムは早くも崖っぷち！ 連敗３で止めればＶへ希望 ４連敗なら・・・
☆日本ハム―ロッテ（１８：３０・エスコンフィールド）日本ハム＝細野、ロッテ＝木村
昨季２位の日本ハムは昨季王者・ソフトバンクに開幕３連敗を喫した。３０日は連敗ストップを狙い、ロッテと対戦する。もし敗れて開幕４連敗となると２２年以来４年ぶりとなる。
日本ハムの開幕４連敗以上は
年 勝敗 →最終順位
５２ ●●●●●〇 →６
５４ ●●●●●●〇→７
９７ ●●●●●●〇→４
２２ ●●●●●〇 →６
※パ・リーグは５２年は７、５４年は８チーム
過去に４度開幕４連敗以上を喫している（すべて５連敗以上）。その４度がすべて下位に低迷しており、不吉なデータだ。
一方、今回と同じく２００９年も楽天に開幕３連敗しているが、このときは４戦目に二岡智宏の本塁打などで９―１で初勝利、連敗を３でストップした。その後、パ・リーグ優勝をはたしている。新庄体制で初のリーグ制覇を狙うだけに、ここは負けられない大事な一戦になりそうだ。
（その他のカード）
☆中日―巨人（１８：１５・バンテリンドーム）中日＝金丸、巨人＝ウィットリー
☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝小川、広島＝森下
☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・京セラドーム大阪
阪神＝才木、ＤｅＮＡ＝デュプランティエ
☆楽天―ソフトバンク（１６：００・楽天モバイル）楽天＝前田健、ソフトバンク＝大関
☆西武―オリックス（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、オリックス＝高島
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順