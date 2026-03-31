１日から自転車の違反行為に罰金が科される「青切符」が導入される。利用者は、基本指針となる「自転車安全利用五則」を順守することが求められる。内容は〈１〉車道左側通行（歩道は例外）、〈２〉交差点での信号順守と一時停止、〈３〉夜間のライト点灯、〈４〉飲酒運転の禁止、〈５〉ヘルメット着用の５項目。交通安全教育や取り締まりの基準となっている。

最もわかりにくいのが車道左側通行。車道と歩道が分かれている場合は車道通行が原則となり、道路の中央から左端に沿って通行しなくてなならない。車道と歩道が別れて歩道が通行できる場合、車道寄りをすぐに停止できる速度で通行する必要がある。例えば、歩道で歩行者の背後から猛スピードで通過したり、ベルを鳴らして歩行者の通行を妨げるような運転は指導警告につながる可能性が高い。

また、信号無視や一時停止違反は事故との関連性が高く、近年増加傾向にあるスマートフォンを操作しながらの運転やイヤホン使用、周囲の安全確認を妨げる行為も取り締まり対象となる。

夜間の無灯火運転も依然として多く、視認性の低下による事故リスクが指摘される。警察庁は、こうした基本的な違反行為の是正が事故減少に直結するとして、継続的な指導と取り締まりを行う方針だ。運用については、従来と同様に「指導警告」を基本としつつ、危険性の高い違反に重点を置く方針が示されている。